ВСУ перебрасывают на Волчанское направление бригаду, где служат заключенные
ВСУ перебрасывают на Волчанское направление бригаду, где служат заключенные
Командование ВСУ перебрасывает на волчанское направление 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, доукомплектованную заключенными с тяжкими статьями, сообщили РИА... РИА Новости, 05.03.2026
ВСУ доукомплектовали одну из бригад заключенными с самыми тяжелыми статьями