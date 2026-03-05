https://ria.ru/20260305/vsu-2078640280.html
Полицейских в Сумской области массово переводят в Нацгвардию Украины
Полицейских в Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Национальной гвардии Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.03.2026
