Полицейских в Сумской области массово переводят в Нацгвардию Украины

05.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 05.03.2026
Полицейских в Сумской области массово переводят в Нацгвардию Украины
Полицейских в Сумской области массово переводят в Нацгвардию Украины - РИА Новости, 05.03.2026
Полицейских в Сумской области массово переводят в Нацгвардию Украины
Полицейских в Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Национальной гвардии Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Полицейских в Сумской области массово переводят в Нацгвардию Украины

РИА Новости: полицейских в Сумской области переводят в 35-й полк Нацгвардии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полицейских в Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Национальной гвардии Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Сумской области полицейских начали массово переводить в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что часть полицейских пойдут на должности в артиллерийские подразделения, остальных направят в штурмовые батальоны.
