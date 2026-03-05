Колумбийка сообщила, что этот центр, среди рабочих языков которого английский, испанский португальский и украинский, сейчас ведет вербовку иностранных военных для подготовки наемников-новобранцев.

РИА Новости также выяснило по данным портала с вакансиями для наемников ВСУ, что в 157-м центре одни из самых низких зарплат среди тех, которые украинские вербовщики обещают иностранным наемникам.