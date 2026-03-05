https://ria.ru/20260305/vsu-2078639053.html
ВСУ вербуют иностранных инструкторов без опыта для обучения наемников
2026-03-05T06:16:00+03:00
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. ВСУ вербуют иностранных инструкторов для обучения наемников, не имеющих опыта воинской службы, выяснило РИА Новости.
В соцсетях структуры, отвечающей за вербовку иностранных боевиков для ВСУ
, появилась видеозапись, в которой наемница из Колумбии
рассказывает про деятельность 157-го международного центра подготовки иностранцев, приехавших на Украину
без военного опыта.
Колумбийка сообщила, что этот центр, среди рабочих языков которого английский, испанский португальский и украинский, сейчас ведет вербовку иностранных военных для подготовки наемников-новобранцев.
РИА Новости также выяснило по данным портала с вакансиями для наемников ВСУ, что в 157-м центре одни из самых низких зарплат среди тех, которые украинские вербовщики обещают иностранным наемникам.
Минобороны России
неоднократно заявляло, что Киев
использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.