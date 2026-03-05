Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вербуют иностранных инструкторов без опыта для обучения наемников - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 05.03.2026
ВСУ вербуют иностранных инструкторов без опыта для обучения наемников
ВСУ вербуют иностранных инструкторов без опыта для обучения наемников - РИА Новости, 05.03.2026
ВСУ вербуют иностранных инструкторов без опыта для обучения наемников
ВСУ вербуют иностранных инструкторов для обучения наемников, не имеющих опыта воинской службы, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
ВСУ вербуют иностранных инструкторов без опыта для обучения наемников

РИА Новости: ВСУ вербуют инструкторов без опыта для обучения наемников

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. ВСУ вербуют иностранных инструкторов для обучения наемников, не имеющих опыта воинской службы, выяснило РИА Новости.
В соцсетях структуры, отвечающей за вербовку иностранных боевиков для ВСУ, появилась видеозапись, в которой наемница из Колумбии рассказывает про деятельность 157-го международного центра подготовки иностранцев, приехавших на Украину без военного опыта.
В Сумской области латиноамериканские наемники собирают банды мародеров
3 марта, 06:38
3 марта, 06:38
Колумбийка сообщила, что этот центр, среди рабочих языков которого английский, испанский португальский и украинский, сейчас ведет вербовку иностранных военных для подготовки наемников-новобранцев.
РИА Новости также выяснило по данным портала с вакансиями для наемников ВСУ, что в 157-м центре одни из самых низких зарплат среди тех, которые украинские вербовщики обещают иностранным наемникам.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Заголовок открываемого материала