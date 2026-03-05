Врач рассказал об уникальных операциях, которые делают бойцам СВО

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские врачи проводят бойцам СВО уникальные операции по пересадке мягких тканей и костей при минно-взрывных травмах, аналогов таким операциям в мире почти нет, рассказал РИА Новости майор медицинской службы старший ординатор операционного отделения центра травматологии и ортопедии главного военно-клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Владимир Беседин.

"В нашей стране мы имеем возможность заместить в принципе любой дефект. К примеру, дефект плечевой кости, мы можем заместить костью малоберцовой с голени пациента. Дефект тканей области бедра мы можем заместить той же самой тканью, взяв ее с голени той же самой ноги либо взяв ее со спины и подключив к сосуду", - сказал врач.