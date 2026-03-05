Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал об уникальных операциях, которые делают бойцам СВО - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/vrachi-2078629855.html
Врач рассказал об уникальных операциях, которые делают бойцам СВО
Врач рассказал об уникальных операциях, которые делают бойцам СВО - РИА Новости, 05.03.2026
Врач рассказал об уникальных операциях, которые делают бойцам СВО
Российские врачи проводят бойцам СВО уникальные операции по пересадке мягких тканей и костей при минно-взрывных травмах, аналогов таким операциям в мире почти... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:25:00+03:00
2026-03-05T03:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044672896_0:270:3134:2033_1920x0_80_0_0_7836ffe75ef34503987a96fe83c995f8.jpg
https://ria.ru/20250903/svo-2039417885.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044672896_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5da6f6f439e80de91592d8851adc7d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Общество
Врач рассказал об уникальных операциях, которые делают бойцам СВО

Беседин: врачи проводят уникальные операции при минно-взрывных травмах бойцов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВрачи 4-го отдельного медико-санитарного батальона оказывают помощь раненому бойцу в госпитале спецназа "Ахмат" в зоне проведения СВО
Врачи 4-го отдельного медико-санитарного батальона оказывают помощь раненому бойцу в госпитале спецназа Ахмат в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Врачи 4-го отдельного медико-санитарного батальона оказывают помощь раненому бойцу в госпитале спецназа "Ахмат" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские врачи проводят бойцам СВО уникальные операции по пересадке мягких тканей и костей при минно-взрывных травмах, аналогов таким операциям в мире почти нет, рассказал РИА Новости майор медицинской службы старший ординатор операционного отделения центра травматологии и ортопедии главного военно-клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Владимир Беседин.
"В нашей стране мы имеем возможность заместить в принципе любой дефект. К примеру, дефект плечевой кости, мы можем заместить костью малоберцовой с голени пациента. Дефект тканей области бедра мы можем заместить той же самой тканью, взяв ее с голени той же самой ноги либо взяв ее со спины и подключив к сосуду", - сказал врач.
Он отметил, что на западе проводят единичные случаи подобных операций, что отражается в научной литературе. Он также добавил, что российские специалисты - одни из лучших, кто обладает знаниями и опытом пересадки и лечения подобных травм.
Медики и военнослужащий в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В зоне СВО задействовали новую российскую технологию спасения конечностей
3 сентября 2025, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала