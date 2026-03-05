Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как чистить зубы ребенку, чтобы избежать кариеса - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 05.03.2026 (обновлено: 10:30 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/vrach-2078631481.html
Врач рассказала, как чистить зубы ребенку, чтобы избежать кариеса
Врач рассказала, как чистить зубы ребенку, чтобы избежать кариеса - РИА Новости, 05.03.2026
Врач рассказала, как чистить зубы ребенку, чтобы избежать кариеса
Японский врач-гигиенист Аяка Кимура рассказала корреспонденту РИА Новости о секретах чистки зубов у маленьких детей, чтобы избежать кариеса и в детском, и в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:47:00+03:00
2026-03-05T10:30:00+03:00
япония
общество
здоровье - общество
социальный навигатор
детские вопросы
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577028667_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_b32a86b66e5f0ce96a5d2f82e762c1c3.jpg
https://ria.ru/20260206/zuby-2072592654.html
https://ria.ru/20260212/zuby-2073803296.html
https://ria.ru/20260209/vrach-2073098153.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577028667_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_7108448cd0b9a8bca2e8d1a81b6683c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, общество, здоровье - общество, социальный навигатор, детские вопросы, здоровье
Япония, Общество, Здоровье - Общество, Социальный навигатор, Детские вопросы, Здоровье
Врач рассказала, как чистить зубы ребенку, чтобы избежать кариеса

РИА Новости: врач Кимура посоветовала выбирать для детей мягкие зубные щетки

© Depositphotos.com / AllaSerebrinaДевушка чистит зубы
Девушка чистит зубы - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 5 мар - РИА Новости. Японский врач-гигиенист Аяка Кимура рассказала корреспонденту РИА Новости о секретах чистки зубов у маленьких детей, чтобы избежать кариеса и в детском, и в взрослом возрасте.
Поводом для разговора стала статистика минздрава Японии, согласно которой у четырех возрастных категорий детей от 5 до 17 лет зафиксирован рекордно низкий процент заболеваний кариесом - от 19% до 32%. Министерство отмечает, что по всем возрастным категориям зафиксированы самые низкие показатели кариеса с 1949 года. С 1970 по 1980 кариес был у 94-95% детей. Причиной этого рекорда минздрав считает эффективный инструктаж в школах и рост сознательного отношения к здоровью зубов в семьях.
Девушка чистит зубы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Стоматолог рассказал, сколько раз в день нужно чистить зубы
6 февраля, 04:26
"Нужно, чтобы щетка была как можно мягче. Зачем это нужно? Нам важно, чтобы она попадала не только на зуб, но и на место, где зуб врастает в десны. Если щетка жесткая, то из-за болезненных ощущений ребенок, да и взрослый, постарается избегать области десны. А это очень важно, так как между зубом и десной скапливаются налет и бактерии. Чистка должна быть скорее щекотным ощущением, чем болезненным", - сказала врач.
Она считает, что с самого раннего детства, буквально с первого зуба, а лучше еще раньше, необходимо последовательно приучать ребенка к чистке зубов и массажу десен как минимум два раза в день и относиться к этому процессу не механически, а осознанно.
"Не нужно, чтобы щетка охватывала сразу несколько зубов. Лучше сосредоточиться на одном, максимум двух зубах. Не нужно сильно нажимать на щетку. В чистке зубов необходима система. Чаще всего и дети и взрослые чистят зубы хаотично. Так мы пропускаем какие-то участки. Нужно поставить себе правило и приучить к этому же ребенка, в каком порядке чистить зубы, и следить за этим. Важно приучить к этому ребенка с самого раннего детства, тогда у него не будет сложностей, когда он будет чистить зубы самостоятельно", - сказала Кимура.
Также важно приучить ребенка с появления первых же зубов пользоваться зубной нитью. Необходимости в такой чистке в первые годы нет, но это воспитывает привычку. В более старшем возрасте, когда нить необходима, привить эту привычку намного сложнее.
Врачи-стоматологи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Стоматолог Минздрава назвал причины потери белизны зубов
12 февраля, 04:26
"Когда чистить зубы? Ответ простой – после каждой еды. После обеда почистить зубы не всегда получается, но тогда хотя бы как минимум утром и вечером. Если вы привыкли чистить зубы сразу после пробуждения, рекомендую еще раз почистить зубы после завтрака. Причем эту привычку тоже нужно прививать с самого раннего детства. Поделюсь своей ошибкой: пока сын был маленький, я чистила ему зубы только утром и когда он стал постарше было непросто объяснить ему, почему надо чистить еще и вечером", - объяснила врач.
Аяка Кимура рассказала также о секретах сохранения здоровья зубов буквально с рождения.
"Есть меры профилактики, о которых нужно знать даже родителям грудных детей. Когда ребенок рождается, у него нет бактерий в полости рта. Бактерии, в том числе и возбудители кариеса, переносятся позже от родителей или других детей, когда, например, мама дует на еду, прежде чем накормить ребенка, или дети дают друг другу попробовать то, что едят сами. Рост бактерий активно начинается с 3 лет. Это неизбежно, но чем позже этот процесс начнется, тем лучше", - сказала врач-гигиенист.
Аяка Кимура рассказала, что решила на своем ребенке проверить теоретические знания о гигиене рта и динамику изменений в зависимости от частоты и времени чистки зубов, еды и напитков и частоты приема пищи.
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Врач рассказал, сколько раз в год нужно посещать стоматолога
9 февраля, 04:28
 
ЯпонияОбществоЗдоровье - ОбществоСоциальный навигаторДетские вопросыЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала