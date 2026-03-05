Врач рассказала, как чистить зубы ребенку, чтобы избежать кариеса

ТОКИО, 5 мар - РИА Новости. Японский врач-гигиенист Аяка Кимура рассказала корреспонденту РИА Новости о секретах чистки зубов у маленьких детей, чтобы избежать кариеса и в детском, и в взрослом возрасте.

Поводом для разговора стала статистика минздрава Японии , согласно которой у четырех возрастных категорий детей от 5 до 17 лет зафиксирован рекордно низкий процент заболеваний кариесом - от 19% до 32%. Министерство отмечает, что по всем возрастным категориям зафиксированы самые низкие показатели кариеса с 1949 года. С 1970 по 1980 кариес был у 94-95% детей. Причиной этого рекорда минздрав считает эффективный инструктаж в школах и рост сознательного отношения к здоровью зубов в семьях.

"Нужно, чтобы щетка была как можно мягче. Зачем это нужно? Нам важно, чтобы она попадала не только на зуб, но и на место, где зуб врастает в десны. Если щетка жесткая, то из-за болезненных ощущений ребенок, да и взрослый, постарается избегать области десны. А это очень важно, так как между зубом и десной скапливаются налет и бактерии. Чистка должна быть скорее щекотным ощущением, чем болезненным", - сказала врач.

Она считает, что с самого раннего детства, буквально с первого зуба, а лучше еще раньше, необходимо последовательно приучать ребенка к чистке зубов и массажу десен как минимум два раза в день и относиться к этому процессу не механически, а осознанно.

"Не нужно, чтобы щетка охватывала сразу несколько зубов. Лучше сосредоточиться на одном, максимум двух зубах. Не нужно сильно нажимать на щетку. В чистке зубов необходима система. Чаще всего и дети и взрослые чистят зубы хаотично. Так мы пропускаем какие-то участки. Нужно поставить себе правило и приучить к этому же ребенка, в каком порядке чистить зубы, и следить за этим. Важно приучить к этому ребенка с самого раннего детства, тогда у него не будет сложностей, когда он будет чистить зубы самостоятельно", - сказала Кимура.

Также важно приучить ребенка с появления первых же зубов пользоваться зубной нитью. Необходимости в такой чистке в первые годы нет, но это воспитывает привычку. В более старшем возрасте, когда нить необходима, привить эту привычку намного сложнее.

"Когда чистить зубы? Ответ простой – после каждой еды. После обеда почистить зубы не всегда получается, но тогда хотя бы как минимум утром и вечером. Если вы привыкли чистить зубы сразу после пробуждения, рекомендую еще раз почистить зубы после завтрака. Причем эту привычку тоже нужно прививать с самого раннего детства. Поделюсь своей ошибкой: пока сын был маленький, я чистила ему зубы только утром и когда он стал постарше было непросто объяснить ему, почему надо чистить еще и вечером", - объяснила врач.

Аяка Кимура рассказала также о секретах сохранения здоровья зубов буквально с рождения.

"Есть меры профилактики, о которых нужно знать даже родителям грудных детей. Когда ребенок рождается, у него нет бактерий в полости рта. Бактерии, в том числе и возбудители кариеса, переносятся позже от родителей или других детей, когда, например, мама дует на еду, прежде чем накормить ребенка, или дети дают друг другу попробовать то, что едят сами. Рост бактерий активно начинается с 3 лет. Это неизбежно, но чем позже этот процесс начнется, тем лучше", - сказала врач-гигиенист.