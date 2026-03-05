Рейтинг@Mail.ru
03:44 05.03.2026 (обновлено: 03:45 05.03.2026)
Врач рассказал, как восполнить дефицит магния
Врач рассказал, как восполнить дефицит магния
общество, андрей тарасов, балтийский федеральный университет, великий пост , здоровье, питание, россия
Общество, Андрей Тарасов, Балтийский федеральный университет, Великий пост , Здоровье, Питание, Россия
Врач рассказал, как восполнить дефицит магния

Врач Тарасов: восполнить дефицит магния можно с помощью орехов и шоколада

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОрехи
Орехи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Орехи . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 5 мар – РИА Новости. Дефицит магния – особенно при выходе из зимы, можно восполнить, изменив рацион питания и добавить, например, темный шоколад, орехи и зеленые овощи, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ им. Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, на переходе от зимы к весне в организме человека возникает дефицит многих микронутриентов, в том числе и магния, который играет важную роль в различных функциях организма.
"Магний – это мышцы и нервы. За сон отвечает в том числе. Можно добавить в свой рацион орешки какие-то, зеленые овощи - например, шпинат, фасоль, темный шоколад. Кстати, в темном шоколаде он в большом количестве содержится", - сказал Тарасов.
Рыбные стейки - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Ученый рассказал, что делать при дефиците витамина D
ОбществоАндрей ТарасовБалтийский федеральный университетВеликий постЗдоровьеПитаниеРоссия
 
 
