Врач рассказал, как восполнить дефицит магния

КАЛИНИНГРАД, 5 мар – РИА Новости. Дефицит магния – особенно при выходе из зимы, можно восполнить, изменив рацион питания и добавить, например, темный шоколад, орехи и зеленые овощи, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ им. Канта Андрей Тарасов.