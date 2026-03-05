https://ria.ru/20260305/vooruzheniya-2078879776.html
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ
Нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T23:58:00+03:00
2026-03-05T23:58:00+03:00
2026-03-05T23:58:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149792/88/1497928812_0:26:2048:1178_1920x0_80_0_0_61f70e8c80bad81d93561059964f16c4.jpg
https://ria.ru/20260304/zrk-2078340551.html
https://ria.ru/20260302/katar-2078014652.html
сша
израиль
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149792/88/1497928812_200:176:1569:1203_1920x0_80_0_0_3690653142ce061b3a2b9cb8e084526c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, ближний восток
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ
Handelsblatt: на Ближнем Востоке исчерпаны запасы ракет для ЗРК Patriot