Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/vooruzheniya-2078879776.html
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ
Нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T23:58:00+03:00
2026-03-05T23:58:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149792/88/1497928812_0:26:2048:1178_1920x0_80_0_0_61f70e8c80bad81d93561059964f16c4.jpg
https://ria.ru/20260304/zrk-2078340551.html
https://ria.ru/20260302/katar-2078014652.html
сша
израиль
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149792/88/1497928812_200:176:1569:1203_1920x0_80_0_0_3690653142ce061b3a2b9cb8e084526c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, ближний восток
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток
Конфликт на Ближнем Востоке вызвал дефицит ракет для ЗРК Patriot, пишут СМИ

Handelsblatt: на Ближнем Востоке исчерпаны запасы ракет для ЗРК Patriot

© Фото : DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : DoD / Glenn Fawcett
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах.
По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Военный аналитик рассказал о провале новейших ЗРК Patriot при ответе Ирана
4 марта, 02:56
"Сейчас в первую очередь исчерпываются запасы ракет типа Patriot", - говорится в публикации.
Газета уточняет, что в первые дни боевых действий одни только страны Персидского залива израсходовали около 800 ракет ЗРК Patriot. Не менее существенный расход ракет также отмечается у США и Израиля.
Как подчеркивает Handelsblatt со ссылкой на экспертов, производственные мощности компаний-производителей ракет Patriot на данный момент ограничены. Среди причин называются в том числе продолжающиеся боевые действия на Украине.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Катару на четыре дня хватит запасов ракет-перехватчиков Patriot, пишут СМИ
2 марта, 20:16
 
В миреСШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против ИранаБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала