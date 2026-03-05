В Волгоградской области задержали подозреваемого в похищении человека

По информации главка, в начале февраля в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что его похитили и угнали принадлежащий ему автомобиль. Полицейские установили, что потерпевший познакомился в волжском кафе с местным жителем, а затем решил его подвезти на своей машине. Во время поездки между мужчинами возник конфликт, в результате которого волжанин избил нового знакомого, силой поместил его в багажник собственного автомобиля, сел за руль и поехал. По пути потерпевшему удалось выбраться и обратиться за помощью в ближайший магазин. Злоумышленник скрылся, уточнили полиции.