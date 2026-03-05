Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области задержали подозреваемого в похищении человека
05.03.2026
В Волгоградской области задержали подозреваемого в похищении человека
В Волгоградской области задержали подозреваемого в похищении человека
В Волгоградской области задержали подозреваемого в похищении человека
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении человека и угоне автомобиля в городе Волжском Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по РИА Новости, 05.03.2026
происшествия
волжский
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
волжский
волгоградская область
происшествия, волжский, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгоградской области задержали подозреваемого в похищении человека

В Волгоградской области задержали подозреваемого в похищении человека и угоне

Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Автомобиль полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 5 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении человека и угоне автомобиля в городе Волжском Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
По информации главка, в начале февраля в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что его похитили и угнали принадлежащий ему автомобиль. Полицейские установили, что потерпевший познакомился в волжском кафе с местным жителем, а затем решил его подвезти на своей машине. Во время поездки между мужчинами возник конфликт, в результате которого волжанин избил нового знакомого, силой поместил его в багажник собственного автомобиля, сел за руль и поехал. По пути потерпевшему удалось выбраться и обратиться за помощью в ближайший магазин. Злоумышленник скрылся, уточнили полиции.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции управления МВД России по городу Волжскому. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель области", - говорится в сообщении ГУМВД в Telegram-канале.
В момент задержания он находился в состоянии опьянения и пытался скрыться от полицейских, выпрыгнул в окно и получив травму, добавили в главке.
Появились подробности о мужчине, обвиняемом в похищении девочки в Смоленске
3 марта
Появились подробности о мужчине, обвиняемом в похищении девочки в Смоленске
3 марта, 09:30
 
ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
