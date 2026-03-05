https://ria.ru/20260305/volzhskij-2078704935.html
В Волгоградской области задержали подозреваемого в похищении человека
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении человека и угоне автомобиля в городе Волжском Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по РИА Новости, 05.03.2026
ВОЛГОГРАД, 5 мар – РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении человека и угоне автомобиля в городе Волжском Волгоградской области, сообщили в пресс-службе
ГУМВД РФ по региону.
По информации главка, в начале февраля в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что его похитили и угнали принадлежащий ему автомобиль. Полицейские установили, что потерпевший познакомился в волжском кафе с местным жителем, а затем решил его подвезти на своей машине. Во время поездки между мужчинами возник конфликт, в результате которого волжанин избил нового знакомого, силой поместил его в багажник собственного автомобиля, сел за руль и поехал. По пути потерпевшему удалось выбраться и обратиться за помощью в ближайший магазин. Злоумышленник скрылся, уточнили полиции.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции управления МВД России
по городу Волжскому
. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель области", - говорится в сообщении ГУМВД в Telegram-канале.
В момент задержания он находился в состоянии опьянения и пытался скрыться от полицейских, выпрыгнул в окно и получив травму, добавили в главке.