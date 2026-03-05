Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными - РИА Новости, 05.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 05.03.2026
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими. РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
оаэ
вооруженные силы украины
россия
белоруссия
оаэ
в мире, россия, белоруссия, оаэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, ОАЭ, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими.
На опубликованных кадрах военнослужащие с флагами России выходят из здания и садятся в автобус. В нём они разворачивают флаги и кричат "Ура!".
Ранее ведомство сообщило, что из украинского плена 200 были возвращены российских военнослужащих, а взамен переданы 200 военнопленных ВСУ. Сейчас военнослужащие ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, потом доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
Как отметили в МО РФ, посредниками при возвращении военнослужащих выступили ОАЭ и США.
Обмен пленными с Украиной по формуле 300 на 300 пройдет 6 марта
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияОАЭВооруженные силы Украины
 
 
