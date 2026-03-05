https://ria.ru/20260305/voennye-2078776594.html
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими. РИА Новости, 05.03.2026
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными
