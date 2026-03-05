Немецкие военные пожаловались на плохие условия службы в Литве

БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Немецкие военнослужащие недовольны условиями службы в танковой бригаде в Литве, выяснило РИА Новости на основе данных немецкого бундесвера.

"Во время визита уполномоченного по делам вооруженных сил Германии Литву несколько солдат подчеркнули, что помимо финансовых стимулов, важную роль (при несении службы - ред.) играют такие факторы, как возможности трудоустройства для супругов, переезжающих за границу, школьное образование детей или наличие недорогих авиарейсов в Германию", - говорится в отчете уполномоченного по делам вооруженных сил Германии.

Солдаты в беседе с уполномоченным выражали недовольство в связи с тем, что, переезжая с семьей в Литву, им приходится отдавать детей в дорогие частные школы, а их супруги сидят дома без работы. Тем временем, авиабилет назад в Германию стоит дорого, а минобороны ФРГ не всегда компенсирует издержки, связанные с бытовыми неудобствами, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.

Особые жалобы связаны с отсутствием кондиционеров в местах проживания немецких военных в Литве.

Выяснилось, что бундесвер решил проблему с кондиционированием воздуха только в прошлом году, хотя претензии от солдат на этот счет поступали начиная с 2021 года.

Бундесвер наконец-то завершил установку кондиционеров в жилых помещениях в Рукле. Такая длительная процедура несовместима с желаемой привлекательностью зарубежной службы в Литве", - подчеркивается в отчете уполномоченного.