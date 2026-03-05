https://ria.ru/20260305/voennye-2078635498.html
Немецкие военные пожаловались на плохие условия службы в Литве
Немецкие военные пожаловались на плохие условия службы в Литве - РИА Новости, 05.03.2026
Немецкие военные пожаловались на плохие условия службы в Литве
Немецкие военнослужащие недовольны условиями службы в танковой бригаде в Литве, выяснило РИА Новости на основе данных немецкого бундесвера. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T05:04:00+03:00
2026-03-05T05:04:00+03:00
2026-03-05T05:42:00+03:00
литва
германия
Немецкие военные пожаловались на плохие условия службы в Литве
РИА Новости: немецкие военные недовольны условиями службы в Литве
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Немецкие военнослужащие недовольны условиями службы в танковой бригаде в Литве, выяснило РИА Новости на основе данных немецкого бундесвера.
"Во время визита уполномоченного по делам вооруженных сил Германии
в Литву
несколько солдат подчеркнули, что помимо финансовых стимулов, важную роль (при несении службы - ред.) играют такие факторы, как возможности трудоустройства для супругов, переезжающих за границу, школьное образование детей или наличие недорогих авиарейсов в Германию", - говорится в отчете уполномоченного по делам вооруженных сил Германии.
Солдаты в беседе с уполномоченным выражали недовольство в связи с тем, что, переезжая с семьей в Литву, им приходится отдавать детей в дорогие частные школы, а их супруги сидят дома без работы. Тем временем, авиабилет назад в Германию стоит дорого, а минобороны ФРГ не всегда компенсирует издержки, связанные с бытовыми неудобствами, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.
Особые жалобы связаны с отсутствием кондиционеров в местах проживания немецких военных в Литве.
Выяснилось, что бундесвер решил проблему с кондиционированием воздуха только в прошлом году, хотя претензии от солдат на этот счет поступали начиная с 2021 года.
"Бундесвер
наконец-то завершил установку кондиционеров в жилых помещениях в Рукле. Такая длительная процедура несовместима с желаемой привлекательностью зарубежной службы в Литве", - подчеркивается в отчете уполномоченного.
Ранее бундесвер сообщал, что численность личного состава немецкой танковой бригады бундесвера в Литве должна достичь к 2027 году 5 тысяч человек.