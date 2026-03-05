https://ria.ru/20260305/voditeli-2078746478.html
Молодые водители новгородских автобусов получат 500 тысяч рублей на жилье
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Молодые водители при трудоустройстве на транспортные предприятия Новгородской области получат 500 тысяч рублей от региона на покупку жилья, сообщил губернатор Александр Дронов во время ежегодного послания к Новгородской областной думе.
Дронов отметил, что в последнее время поступает много обращений от новгородцев по вопросам работы общественного транспорта из-за того, что нехватка водителей составляет более 30% в отрасли. По словам губернатора, к нему с этой проблемой также обратились депутаты "Единой России", которые предложили ввести дополнительные меры поддержки для водителей.
"Для привлечения новых кадров в этом году мы запускаем областную программу "Новгородский водитель общественного транспорта". При трудоустройстве водителем на транспортные предприятия области для молодых специалистов предусмотрели выплату в размере 500 тысяч рублей на первоначальный взнос на покупку недвижимости или погашение ипотечного кредита", - сказал Дронов.
Он также поручил минфину региона предусмотреть дополнительное финансирование на выделение субсидий муниципальным округам для обеспечения регулярных перевозок, а минтрансу региона - заключить соглашения с перевозчиками. В этих соглашениях будут предусмотрены не только обязательства по обновлению подвижного состава, но и рост заработных плат работников транспортных предприятий.
Кроме того, Дронов сообщил, что в 2026 году в регионе будут отремонтированы не менее 100 километров дорог. По его словам, сейчас соответствует нормативному состоянию 69,5% дорог, а в 2017 году их было всего 26%. Дронов поручил минтрансу региона подготовить концепцию развития дорожной инфраструктуры Новгородской агломерации. Он подчеркнул, что принципиально важно, чтобы ремонт был синхронизирован с маршрутами к социальным учреждениям.