14:33 05.03.2026
Молодые водители новгородских автобусов получат 500 тысяч рублей на жилье
новгородская областная дума
новгородская область
александр дронов
социальные выплаты
новгородская область
2026
новгородская областная дума, новгородская область, александр дронов, социальные выплаты
Новгородская областная Дума, Новгородская область, Александр Дронов, Социальные выплаты
Вид на город Великий Новгород
© РИА Новости / Константин Чалабов
Вид на город Великий Новгород. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Молодые водители при трудоустройстве на транспортные предприятия Новгородской области получат 500 тысяч рублей от региона на покупку жилья, сообщил губернатор Александр Дронов во время ежегодного послания к Новгородской областной думе.
Дронов отметил, что в последнее время поступает много обращений от новгородцев по вопросам работы общественного транспорта из-за того, что нехватка водителей составляет более 30% в отрасли. По словам губернатора, к нему с этой проблемой также обратились депутаты "Единой России", которые предложили ввести дополнительные меры поддержки для водителей.
"Для привлечения новых кадров в этом году мы запускаем областную программу "Новгородский водитель общественного транспорта". При трудоустройстве водителем на транспортные предприятия области для молодых специалистов предусмотрели выплату в размере 500 тысяч рублей на первоначальный взнос на покупку недвижимости или погашение ипотечного кредита", - сказал Дронов.
Он также поручил минфину региона предусмотреть дополнительное финансирование на выделение субсидий муниципальным округам для обеспечения регулярных перевозок, а минтрансу региона - заключить соглашения с перевозчиками. В этих соглашениях будут предусмотрены не только обязательства по обновлению подвижного состава, но и рост заработных плат работников транспортных предприятий.
Кроме того, Дронов сообщил, что в 2026 году в регионе будут отремонтированы не менее 100 километров дорог. По его словам, сейчас соответствует нормативному состоянию 69,5% дорог, а в 2017 году их было всего 26%. Дронов поручил минтрансу региона подготовить концепцию развития дорожной инфраструктуры Новгородской агломерации. Он подчеркнул, что принципиально важно, чтобы ремонт был синхронизирован с маршрутами к социальным учреждениям.
 
Новгородская областная ДумаНовгородская областьАлександр ДроновСоциальные выплаты
 
 
