БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, заявив, что Венгрию не запугать и она не поддастся шантажу.
В Венгрии высказались об угрозах Зеленского
2026-03-05T18:37:00+03:00
в мире, венгрия, украина, владимир зеленский, золтан ковач, виктор орбан, евросоюз, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
