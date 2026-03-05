В Венгрии высказались об угрозах Зеленского

БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, заявив, что Венгрию не запугать и она не поддастся шантажу.