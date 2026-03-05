Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии высказались об угрозах Зеленского - РИА Новости, 05.03.2026
18:37 05.03.2026
В Венгрии высказались об угрозах Зеленского
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, заявив, что Венгрию...
В Венгрии высказались об угрозах Зеленского

Ковач: Зеленский не запугает Венгрию

БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, заявив, что Венгрию не запугать и она не поддастся шантажу.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Это возмутительно. Личным эмоциям в таких делах не место. Венгрию нельзя запугать, и мы не поддадимся шантажу", - написал Ковач в соцсети Х.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
Вчера, 17:05
 
