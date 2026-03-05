Рейтинг@Mail.ru
Венгрия усилила контроль за въездом иностранцев из опасений терроризма
12:59 05.03.2026 (обновлено: 13:08 05.03.2026)
Венгрия усилила контроль за въездом иностранцев из опасений терроризма
в мире
венгрия
европа
ближний восток
виктор орбан
венгрия
европа
ближний восток
Венгрия усилила контроль за въездом иностранцев из опасений терроризма

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Венгрия усилила контроль за прибывающими иностранцами из опасений активизации террористов в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы выучили, что из-за массовой миграции ближневосточные террористические организации закрепились и усилились в Западной Европе. Теперь мы ожидаем, что эти организации и террористические ячейки в Европе будут активизированы. И в этой ситуации мы будем защищать мир и безопасность Венгрии. Поэтому мы усилили контроль за прибывающими в Венгрию иностранцами", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер также сообщил, что был повышен уровень оперативной готовности Центра противодействия террору.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Орбан назвал позорным ответ Зеленского на призыв восстановить транзит нефти
3 марта, 19:15
 
В миреВенгрияЕвропаБлижний ВостокВиктор Орбан
 
 
