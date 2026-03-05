Россия ничего не просила за освобождение двух венгров, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Российская сторона ничего не просила от Венгрии взамен освобождения насильно мобилизованных в ВСУ и сдавшихся в российский плен двух закарпатских венгров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.