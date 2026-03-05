Рейтинг@Mail.ru
Россия ничего не просила за освобождение двух венгров, заявил Сийярто - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/vengriya-2078681208.html
Россия ничего не просила за освобождение двух венгров, заявил Сийярто
Россия ничего не просила за освобождение двух венгров, заявил Сийярто - РИА Новости, 05.03.2026
Россия ничего не просила за освобождение двух венгров, заявил Сийярто
Российская сторона ничего не просила от Венгрии взамен освобождения насильно мобилизованных в ВСУ и сдавшихся в российский плен двух закарпатских венгров,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:15:00+03:00
2026-03-05T11:15:00+03:00
в мире
венгрия
россия
украина
петер сийярто
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20260304/siyyarto-2078594939.html
https://ria.ru/20260304/siyyarto-2078597972.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, украина, петер сийярто, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Россия ничего не просила за освобождение двух венгров, заявил Сийярто

Сийярто: Россия ничего не просила взамен освобождения закарпатских венгров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Российская сторона ничего не просила от Венгрии взамен освобождения насильно мобилизованных в ВСУ и сдавшихся в российский плен двух закарпатских венгров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Ничего. Ситуация такова, что рациональная внешняя политика последних десяти с лишним лет привела к этому, к тому, что мы смогли добиться возвращения двух попавших в плен людей домой. Лучше порадуемся за них!" - сказал Сийярто, отвечая на вопрос венгерских СМИ, что попросила взамен Россия. Видео опубликовано в соцсети Facebook*.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто с освобоженными закарпатскими венграми - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Освобожденные закарпатские венгры останутся в Венгрии, заявил Сийярто
4 марта, 21:38
Министр также опубликовал кадры встречи двух закарпатских венгров в аэропорту.
Президент России Владимир Путин в среду встретился в Кремле с Сийярто. В ходе этой встречи российский лидер сообщил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, которых насильно мобилизовали в ВСУ.
Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена как экстремистская
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сийярто: Россия будет поставлять в Венгрию энергоносители по прежним ценам
4 марта, 21:51
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаПетер СийяртоВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала