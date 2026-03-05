Россия ничего не просила за освобождение двух венгров, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 5 мар - РИА Новости. Российская сторона ничего не просила от Венгрии взамен освобождения насильно мобилизованных в ВСУ и сдавшихся в российский плен двух закарпатских венгров, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Ничего. Ситуация такова, что рациональная внешняя политика последних десяти с лишним лет привела к этому, к тому, что мы смогли добиться возвращения двух попавших в плен людей домой. Лучше порадуемся за них!" - сказал Сийярто, отвечая на вопрос венгерских СМИ, что попросила взамен Россия. Видео опубликовано в соцсети Facebook*.
Министр также опубликовал кадры встречи двух закарпатских венгров в аэропорту.
Президент России Владимир Путин в среду встретился в Кремле с Сийярто. В ходе этой встречи российский лидер сообщил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, которых насильно мобилизовали в ВСУ.
Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена как экстремистская