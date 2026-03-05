Венесуэльская фирма договорилась о продаже золота в США, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Венесуэльская золотодобывающая компания Minerven договорилась о продаже до тонны золота для американского рынка, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
"Принадлежащая государству венесуэльская горнодобывающая компания в понедельник подписала многомиллионную сделку на продажу тонны золота, предназначенного для американского рынка", - пишет портал.
Портал отмечает, что это третья ресурсная сделка Венесуэлы с США под покровительством администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее министр внутренних дел США Даг Бургум заявил по итогам переговоров с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, что американский бизнес готов к масштабным инвестициям в добывающий сектор республики.
В Венесуэле подтвердили курс на союзы с Россией, Китаем и партнерами
24 февраля, 19:34