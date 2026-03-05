Венесуэльская фирма договорилась о продаже золота в США, пишут СМИ

"Принадлежащая государству венесуэльская горнодобывающая компания в понедельник подписала многомиллионную сделку на продажу тонны золота, предназначенного для американского рынка", - пишет портал.

Ранее министр внутренних дел США Даг Бургум заявил по итогам переговоров с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, что американский бизнес готов к масштабным инвестициям в добывающий сектор республики.