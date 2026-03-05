Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльская фирма договорилась о продаже золота в США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
06:31 05.03.2026
Венесуэльская фирма договорилась о продаже золота в США, пишут СМИ
Венесуэльская фирма договорилась о продаже золота в США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Венесуэльская фирма договорилась о продаже золота в США, пишут СМИ
Венесуэльская золотодобывающая компания Minerven договорилась о продаже до тонны золота для американского рынка, сообщает портал Axios со ссылкой на два... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
trafigura
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, trafigura
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Trafigura
Венесуэльская фирма договорилась о продаже золота в США, пишут СМИ

Axios: Венесуэла продаст до тонны золота для американского рынка

Свежеотлитые слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты
Свежеотлитые слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Свежеотлитые слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Венесуэльская золотодобывающая компания Minerven договорилась о продаже до тонны золота для американского рынка, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
"Принадлежащая государству венесуэльская горнодобывающая компания в понедельник подписала многомиллионную сделку на продажу тонны золота, предназначенного для американского рынка", - пишет портал.
По условиям сделки, Minerven должна поставить от 650 до 1000 килограмм золотых слитков сырьевому трейдеру Trafigura. Далее золото должно быть передано Trafigura на американские перерабатывающие заводы в рамках отдельного соглашения с правительством США.
Портал отмечает, что это третья ресурсная сделка Венесуэлы с США под покровительством администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее министр внутренних дел США Даг Бургум заявил по итогам переговоров с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, что американский бизнес готов к масштабным инвестициям в добывающий сектор республики.
