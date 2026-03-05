Рейтинг@Mail.ru
Туристы продолжают ехать на Бали на фоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
22:34 05.03.2026
Туристы продолжают ехать на Бали на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Туристы продолжают ехать на Бали на фоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.03.2026
Туристы продолжают ехать на Бали на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Бали остаётся одним из наиболее востребованных направлений для иностранных туристов, несмотря на геополитическую напряжённость в мире, включая продолжающийся... РИА Новости, 05.03.2026
туризм
бали
ближний восток
индонезия
военная операция сша и израиля против ирана
бали
ближний восток
индонезия
бали, ближний восток, индонезия, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Бали, Ближний Восток, Индонезия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристы продолжают ехать на Бали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Вардхана: туристы продолжают ехать на Бали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

© Фото предоставлено министерством туризма ИндонезииВиды округа Булеленг на севере Бали
Виды округа Булеленг на севере Бали - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото предоставлено министерством туризма Индонезии
Виды округа Булеленг на севере Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 5 мар — РИА Новости. Бали остаётся одним из наиболее востребованных направлений для иностранных туристов, несмотря на геополитическую напряжённость в мире, включая продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, заявила министр туризма Индонезии Видиянти Путри Вардхана.
"Мы очень внимательно следим за глобальной ситуацией. Однако данные на местах гласят, что показатели туризма на Бали за последние недели остаются стабильными, а уровень заполняемости отелей удерживается на устойчивом уровне", — говорится в заявлении министра.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала, как себя ведут жители Дубая при работе ПВО
Вчера, 21:27
По её словам, текущие показатели подтверждают, что остров продолжает оставаться одним из самых популярных направлений среди иностранных путешественников.
Согласно данным министерства, туристическая деятельность на Бали продолжается в обычном режиме. По состоянию на 4 января 2026 года в округе Бадунг — главном туристическом центре острова — около 52% отелей сообщили о заполняемости на уровне 41–69%, ещё 36% гостиниц фиксировали загрузку в диапазоне 70–80%.
В округе Гианьяр 53,8% гостиниц сообщили о заполняемости в пределах 41–69%, ещё 23,1% — на уровне 70–80%, а небольшая часть отелей достигла загрузки 81–100%.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала про обстановку в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе
Вчера, 19:38
 
ТуризмБалиБлижний ВостокИндонезияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
