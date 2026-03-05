Туристы продолжают ехать на Бали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

ДЖАКАРТА, 5 мар — РИА Новости. Бали остаётся одним из наиболее востребованных направлений для иностранных туристов, несмотря на геополитическую напряжённость в мире, включая продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, заявила министр туризма Индонезии Видиянти Путри Вардхана.

"Мы очень внимательно следим за глобальной ситуацией. Однако данные на местах гласят, что показатели туризма на Бали за последние недели остаются стабильными, а уровень заполняемости отелей удерживается на устойчивом уровне", — говорится в заявлении министра.

По её словам, текущие показатели подтверждают, что остров продолжает оставаться одним из самых популярных направлений среди иностранных путешественников.

Согласно данным министерства, туристическая деятельность на Бали продолжается в обычном режиме. По состоянию на 4 января 2026 года в округе Бадунг — главном туристическом центре острова — около 52% отелей сообщили о заполняемости на уровне 41–69%, ещё 36% гостиниц фиксировали загрузку в диапазоне 70–80%.