В Минобороны рассказали о ремонте двигателей авиации прямо на аэродромах

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ремонт и обслуживание двигателей самолётов, участвующих в СВО, которые специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") проводят прямо на аэродромах, сокращает сроки введения машин в строй, сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, инженеры-специалисты ОДК выполняют ремонт и обслуживанию авиадвигателей непосредственно на аэродромах базирования боевой авиации, участвующей в спецоперации.

"Ремонт и обслуживание авиационных двигателей непосредственно на аэродромах позволяет сократить период восстановления двигателей и введения в строй самолетов после ремонта", - говорится в сообщении

Также представители ОДК обеспечивают гарантийное обслуживание авиационных двигателей.

Как рассказал инженер военного предприятия Дмитрий, видеоролик с которым опубликовало МО РФ, специалисты помогают военнослужащим анализировать данные диагностики двигателей, оперативно определять неисправности и их устранять, в том числе заменять лопатки в двигателях, в которые что-то попало.