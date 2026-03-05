Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о ремонте двигателей авиации прямо на аэродромах - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 05.03.2026 (обновлено: 13:50 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/ukriaina-2078716218.html
В Минобороны рассказали о ремонте двигателей авиации прямо на аэродромах
В Минобороны рассказали о ремонте двигателей авиации прямо на аэродромах - РИА Новости, 05.03.2026
В Минобороны рассказали о ремонте двигателей авиации прямо на аэродромах
Ремонт и обслуживание двигателей самолётов, участвующих в СВО, которые специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех")... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:58:00+03:00
2026-03-05T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937629572_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d61bf76db34a51ecc085124283ad7ad9.jpg
https://ria.ru/20260304/vyplaty-2078412909.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937629572_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c36f4f52c4187ac9b88da38d1b65a2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
В Минобороны рассказали о ремонте двигателей авиации прямо на аэродромах

Ремонт двигателей авиации СВО прямо на аэродромах сокращает сроки ввода в строй

© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERАвиаинженер время ремонта и обслуживания реактивного двигателя
Авиаинженер время ремонта и обслуживания реактивного двигателя - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Авиаинженер время ремонта и обслуживания реактивного двигателя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ремонт и обслуживание двигателей самолётов, участвующих в СВО, которые специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") проводят прямо на аэродромах, сокращает сроки введения машин в строй, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, инженеры-специалисты ОДК выполняют ремонт и обслуживанию авиадвигателей непосредственно на аэродромах базирования боевой авиации, участвующей в спецоперации.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Минобороны предложило распространить на добровольцев выплаты за увечья
4 марта, 11:55
"Ремонт и обслуживание авиационных двигателей непосредственно на аэродромах позволяет сократить период восстановления двигателей и введения в строй самолетов после ремонта", - говорится в сообщении.
Также представители ОДК обеспечивают гарантийное обслуживание авиационных двигателей.
Как рассказал инженер военного предприятия Дмитрий, видеоролик с которым опубликовало МО РФ, специалисты помогают военнослужащим анализировать данные диагностики двигателей, оперативно определять неисправности и их устранять, в том числе заменять лопатки в двигателях, в которые что-то попало.
Военнослужащий-инженер группы регламента и ремонта авиадвигателей Константин, в свою очередь, отметил, что также делится с представителями завода своим опытом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала