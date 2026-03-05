https://ria.ru/20260305/ukriaina-2078716218.html
В Минобороны рассказали о ремонте двигателей авиации прямо на аэродромах
В Минобороны рассказали о ремонте двигателей авиации прямо на аэродромах - РИА Новости, 05.03.2026
В Минобороны рассказали о ремонте двигателей авиации прямо на аэродромах
Ремонт и обслуживание двигателей самолётов, участвующих в СВО, которые специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех")... РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ремонт и обслуживание двигателей самолётов, участвующих в СВО, которые специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") проводят прямо на аэродромах, сокращает сроки введения машин в строй, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, инженеры-специалисты ОДК
выполняют ремонт и обслуживанию авиадвигателей непосредственно на аэродромах базирования боевой авиации, участвующей в спецоперации.
"Ремонт и обслуживание авиационных двигателей непосредственно на аэродромах позволяет сократить период восстановления двигателей и введения в строй самолетов после ремонта", - говорится в сообщении
.
Также представители ОДК обеспечивают гарантийное обслуживание авиационных двигателей.
Как рассказал инженер военного предприятия Дмитрий, видеоролик с которым опубликовало МО РФ, специалисты помогают военнослужащим анализировать данные диагностики двигателей, оперативно определять неисправности и их устранять, в том числе заменять лопатки в двигателях, в которые что-то попало.
Военнослужащий-инженер группы регламента и ремонта авиадвигателей Константин, в свою очередь, отметил, что также делится с представителями завода своим опытом.