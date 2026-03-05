В Италии заявили, что мира на Украине не достичь на условиях Европы

РИМ, 5 мар - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине не может произойти на условиях Европы, Киеву и его европейским союзникам нужно принять условия, озвученные Россией, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, лидер новой итальянской правой партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи.

"Нам лучше найти мир сегодня, потому что завтрашний мир обойдется нам гораздо дороже сегодняшнего. Конечно, это не может быть мир на условиях, которые хочет Европа , потому что побеждает не Европа, не Украина", - сказал политик на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы.

По его словам, западная логика поддержки Украины в нынешней ситуации говорит о том, что "единственным способом остановить медленное, но неумолимое продвижение российских войск на Украине является прямое вмешательство НАТО и Евросоюза". Однако, как отметил Ванначчи, ни один европеец не желает такого исхода.

"Никто, даже "желающие", которые высокомерно и хвастливо хотели отправить войска на Украину, в конечном итоге решили, что это не будет жизнеспособным решением", - сказал Ванначчи, подчеркнув, что западный контингент в случае отправки должен был бы разместиться на линии соприкосновения протяженностью 1200 километров.

"Поэтому, чтобы найти условия, которые устроят обе стороны, нам придется принять условия, которые уже были озвучены другой стороной, и мы знаем, каковы они", - сказал политик, отметив, что Россия не отдаст контролируемые ей территории, а Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Песков отмечал, что европейцы не участвуют в переговорном процессе и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.