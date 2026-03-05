СМИ: Украина получила 75% ракет для Patriot через программу PURL

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украина с лета получила через программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающую быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО, 75% всех ракет для для зенитных батарей Patriot, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника альянса.
"PURL предоставляет важнейшую американскую технику и с лета поставил около 75% всех ракет для зенитных батарей Patriot Украины и 90% боеприпасов для других систем ПВО", - говорится в сообщении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.