14:55 05.03.2026
ОАЭ и США выступили посредниками при обмене пленными Украины и России
В мире, ОАЭ, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ОАЭ и США выступили посредниками при обмене пленными Украины и России

Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. При возвращении российских военнослужащих из украинского плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ и США, сообщили в Минобороны РФ.
В четверг стало известно о возвращении 200 российский военных из украинского плена, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США", - говорится в сообщении российского ведомства.
Россия вернула из украинского плена 200 военных
