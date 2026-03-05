https://ria.ru/20260305/ukraina-2078757174.html
ОАЭ и США выступили посредниками при обмене пленными Украины и России
ОАЭ и США выступили посредниками при обмене пленными Украины и России - РИА Новости, 05.03.2026
ОАЭ и США выступили посредниками при обмене пленными Украины и России
При возвращении российских военнослужащих из украинского плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ и США, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2026
оаэ
сша
ОАЭ и США выступили посредниками при обмене пленными Украины и России
Минобороны: ОАЭ и США выступили посредниками при возвращении военных РФ из плена