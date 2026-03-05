https://ria.ru/20260305/ukraina-2078754778.html
Лаврову трудно говорить о перспективах дальнейших переговоров по Украине
Лаврову трудно говорить о перспективах дальнейших переговоров по Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Лаврову трудно говорить о перспективах дальнейших переговоров по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему трудно говорить о том, какие перспективы у дальнейших переговоров по ситуации на Украине. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:50:00+03:00
2026-03-05T14:50:00+03:00
2026-03-05T17:45:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078809137_0:151:2897:1781_1920x0_80_0_0_3b545ed78253e4b156fe331d2e6934c2.jpg
https://ria.ru/20260305/peregovory-2078729224.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078809137_161:0:2737:1932_1920x0_80_0_0_23abc1e4f68fe24df05b52b2b046d7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине
Лаврову трудно говорить о перспективах дальнейших переговоров по Украине
Лавров: трудно говорить о перспективах дальнейших переговоров по Украине