Рейтинг@Mail.ru
Лаврову трудно говорить о перспективах дальнейших переговоров по Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 05.03.2026 (обновлено: 17:45 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/ukraina-2078754778.html
Лаврову трудно говорить о перспективах дальнейших переговоров по Украине
Лаврову трудно говорить о перспективах дальнейших переговоров по Украине - РИА Новости, 05.03.2026
Лаврову трудно говорить о перспективах дальнейших переговоров по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему трудно говорить о том, какие перспективы у дальнейших переговоров по ситуации на Украине. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:50:00+03:00
2026-03-05T17:45:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078809137_0:151:2897:1781_1920x0_80_0_0_3b545ed78253e4b156fe331d2e6934c2.jpg
https://ria.ru/20260305/peregovory-2078729224.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078809137_161:0:2737:1932_1920x0_80_0_0_23abc1e4f68fe24df05b52b2b046d7b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине
Лаврову трудно говорить о перспективах дальнейших переговоров по Украине

Лавров: трудно говорить о перспективах дальнейших переговоров по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с главами аккредитованных в Москве дипмиссий. 5 марта 2026
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с главами аккредитованных в Москве дипмиссий. 5 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с главами аккредитованных в Москве дипмиссий. 5 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему трудно говорить о том, какие перспективы у дальнейших переговоров по ситуации на Украине.
"Мне трудно говорить о том, какие перспективы у дальнейших переговоров", - отметил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за Ближнего Востока
Вчера, 13:51
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала