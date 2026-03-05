https://ria.ru/20260305/ukraina-2078714801.html
ПВО уничтожила 8 авиационных бомб, 3 снаряда HIMARS и 410 БПЛА за сутки
Силы ПВО уничтожили 8 авиационных бомб, 3 снаряда HIMARS и 410 БПЛА ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны России. РИА Новости, 05.03.2026
россия
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия
