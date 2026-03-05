Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 8 авиационных бомб, 3 снаряда HIMARS и 410 БПЛА за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 05.03.2026 (обновлено: 13:07 05.03.2026)
ПВО уничтожила 8 авиационных бомб, 3 снаряда HIMARS и 410 БПЛА за сутки
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 8 авиационных бомб, 3 снаряда HIMARS и 410 БПЛА ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 410 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
