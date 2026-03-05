https://ria.ru/20260305/ukraina-2078711707.html
ВСУ потеряли более 50 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли более 50 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 05.03.2026
ВСУ потеряли более 50 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и 16 авто в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:44:00+03:00
2026-03-05T12:44:00+03:00
2026-03-05T13:07:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1072eab2c99781d283836ffbaa0e8257.jpg
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078122794_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_db62cdddbbc1b8c53037bd539a44b027.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 50 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 50 военных в зоне действия "Днепра" за сутки