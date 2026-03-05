Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Южной" группировки за сутки уничтожили до 135 военных ВСУ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 05.03.2026 (обновлено: 13:07 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/ukraina-2078711054.html
Подразделения "Южной" группировки за сутки уничтожили до 135 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки за сутки уничтожили до 135 военных ВСУ - РИА Новости, 05.03.2026
Подразделения "Южной" группировки за сутки уничтожили до 135 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 135 военных, пять боевых бронемашин и 13 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:43:00+03:00
2026-03-05T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
славянск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575223_0:0:3334:1875_1920x0_80_0_0_764585e8849df5cb540a024bcf75101b.jpg
сша
славянск
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_088172bdddf011ed98e8243f4216b5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, славянск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Славянск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Южной" группировки за сутки уничтожили до 135 военных ВСУ

МО РФ: подразделения "Южной" группировки за сутки уничтожили до 135 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 135 военных, пять боевых бронемашин и 13 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 135 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и бронетранспортер "Stryker" производства США, 13 автомобилей, а также четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липовка, Каленики, Славянск, Константиновка, Краматорск, Никифоровка, Кривая Лука, Рай-Александровка и Голубовка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАСлавянскКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала