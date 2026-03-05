https://ria.ru/20260305/ukraina-2078711054.html
Подразделения "Южной" группировки за сутки уничтожили до 135 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 135 военных, пять боевых бронемашин и 13 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2026
