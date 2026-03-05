https://ria.ru/20260305/ukraina-2078710612.html
Черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ
Черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 05.03.2026
Черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ
Подразделения Черноморского флота России уничтожили четыре морских дрона ВСУ в Черном море, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2026
Черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ
МО РФ: черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ