Специальная военная операция на Украине
 
12:42 05.03.2026 (обновлено: 13:08 05.03.2026)
Черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ
Черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ
Подразделения Черноморского флота России уничтожили четыре морских дрона ВСУ в Черном море, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2026
россия, безопасность, черное море, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Вооруженные силы Украины
Черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ

МО РФ: черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ

© Фото : Минобороны РоссииМногофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота
Многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Минобороны России
Многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения Черноморского флота России уничтожили четыре морских дрона ВСУ в Черном море, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЧерное мореВооруженные силы Украины
 
 
