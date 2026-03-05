Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 05.03.2026
Reuters узнало о дефиците ракет у украинских F-16
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Имеющиеся у Украины истребители F-16 в течение трех недель испытывали дефицит ракет из-за остановки поставок со стороны западных партнеров, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, острая нехватка ракет возникла с конца ноября и длилась до середины декабря. По данным источников, на момент прекращения поставок у Украины было лишь несколько американских ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder для всей эскадрильи F-16, и у Киева почти месяц не было ракет для их оснащения.
"Украинские истребители F-16 более трех недель испытывали нехватку ракет... после того, как поставки от партнеров Киева прекратились", - говорится в сообщении агентства.
Как передает агентство, в период дефицита истребители пытались использовать пушки с вращающимися стволами и ракеты, которые не сработали в прошлых миссиях.
Рейтер отмечает, что агентству не удалось установить причину такого дефицита, а также определить, были ли связаны задержки с поставками с какими-либо действиями США или Европы. Как заявил источник, зарубежные партнеры заявили Киеву об истощении запасов.
По данным источников, дефицит ракет был восполнен в декабре, когда Украина получила ракеты AIM-9 от партнеров. Какая именно страна передала Киеву боеприпасы, не уточняется. Как заявил другой источник, Германия и Канада поставляли ракеты Sidewinder в последние месяцы. Он также подтвердил, что ранее наблюдалось небольшое снижение поставок, хотя и отказался объяснить причину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевНАТОF-16
 
 
