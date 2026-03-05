Reuters узнало о дефиците ракет у украинских F-16

"Украинские истребители F-16 более трех недель испытывали нехватку ракет... после того, как поставки от партнеров Киева прекратились", - говорится в сообщении агентства.

Как передает агентство, в период дефицита истребители пытались использовать пушки с вращающимися стволами и ракеты, которые не сработали в прошлых миссиях.