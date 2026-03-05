Рейтинг@Mail.ru
Украине не хватает американских ракет для ПВО, пишет Reuters
12:30 05.03.2026
Украине не хватает американских ракет для ПВО, пишет Reuters
Украине не хватает американских ракет RIM-7, используемых в противовоздушной обороне, передаёт агентство Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.03.2026
Украине не хватает американских ракет для ПВО, пишет Reuters

Reuters: Украине не хватает американских ракет RIM-7 для ПВО

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украине не хватает американских ракет RIM-7, используемых в противовоздушной обороне, передаёт агентство Reuters со ссылкой на источник.
«
"Наблюдается нехватка ракет RIM-7 американского производства, которые Украина использует в модифицированных системах ПВО советской эпохи", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский 3 марта заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп показал России, что делать с Зеленским. Зеленский согласен
2 марта, 08:00
 
