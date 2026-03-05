Сотрудники военкомата в Киеве задержали преподавателя духовной академии УПЦ

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве задержали преподавателя Киевской духовной академии и семинарии Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в четверг в Союзе православных журналистов.
"Сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) Киева задержали преподавателя Киевской духовной академии и семинарии архимандрита Рафаила. На данный момент более детальная информация о судьбе архимандрита отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
В Ровненской области Украины задержали двух священников УПЦ
4 августа 2025, 22:43