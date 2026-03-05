Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники военкомата в Киеве задержали преподавателя духовной академии УПЦ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:03 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/ukraina-2078678369.html
Сотрудники военкомата в Киеве задержали преподавателя духовной академии УПЦ
Сотрудники военкомата в Киеве задержали преподавателя духовной академии УПЦ - РИА Новости, 05.03.2026
Сотрудники военкомата в Киеве задержали преподавателя духовной академии УПЦ
Сотрудники военкомата в Киеве задержали преподавателя Киевской духовной академии и семинарии Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в четверг в Союзе... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:03:00+03:00
2026-03-05T11:03:00+03:00
религия
в мире
киев
украина
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033363623.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, В мире, Киев, Украина, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Сотрудники военкомата в Киеве задержали преподавателя духовной академии УПЦ

ТЦК в Киеве задержал преподавателя духовной академии УПЦ архимандрита Рафаила

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве задержали преподавателя Киевской духовной академии и семинарии Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в четверг в Союзе православных журналистов.
"Сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) Киева задержали преподавателя Киевской духовной академии и семинарии архимандрита Рафаила. На данный момент более детальная информация о судьбе архимандрита отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Ровненской области Украины задержали двух священников УПЦ
4 августа 2025, 22:43
 
РелигияВ миреКиевУкраинаУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала