Киев отказал ЕС на требование осмотреть "Дружбу", пишет Politico

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Несколько стран ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако Киев ответил резким отказом, пишет издание Politico.

Ссылаясь на евродипломатов, Politico сообщает, что украинские власти настаивают на том, что им нужно время для оценки масштабов повреждений трубопровода.