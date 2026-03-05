Рейтинг@Mail.ru
10:09 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/ukraina-2078663950.html
Киев отказал ЕС на требование осмотреть "Дружбу", пишет Politico
Несколько стран ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако Киев ответил резким отказом, пишет... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:09:00+03:00
2026-03-05T10:09:00+03:00
Киев отказал ЕС на требование осмотреть "Дружбу", пишет Politico

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Несколько стран ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако Киев ответил резким отказом, пишет издание Politico.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна создала комиссию для инспекции состояния нефтепровода и требует, чтобы чтобы Владимир Зеленский пустил ее на Украину.
"Несколько стран-членов (Евросоюза - ред.) также оказали давление на Киев для предоставления инспекторам доступа к трубопроводу, но им было отказано наотрез", - пишет издание.
Ссылаясь на евродипломатов, Politico сообщает, что украинские власти настаивают на том, что им нужно время для оценки масштабов повреждений трубопровода.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, цель которого - шантаж ради приближения Украины к членству в Евросоюзе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения "всех вопросов"
1 марта, 23:25
 
