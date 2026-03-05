ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Военные преступления со стороны боевиков ВСУ против мирного населения Харьковской области происходят каждый час, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, киевский режим с помощью методов террора и запугивания старается доказать собственные несуществующие победы на фронте. Все факты преступлений ВСУ против мирных людей собираются с целью дальнейшей передачи каждого случая в компетентные органы для возбуждения уголовных дел против военных преступников, подчеркнул Ганчев.