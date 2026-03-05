Рейтинг@Mail.ru
Преступления ВСУ в Харьковской области происходят каждый час, заявил Ганчев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:13 05.03.2026
Преступления ВСУ в Харьковской области происходят каждый час, заявил Ганчев
Преступления ВСУ в Харьковской области происходят каждый час, заявил Ганчев - РИА Новости, 05.03.2026
Преступления ВСУ в Харьковской области происходят каждый час, заявил Ганчев
Военные преступления со стороны боевиков ВСУ против мирного населения Харьковской области происходят каждый час, заявил в интервью РИА Новости глава российской... РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Преступления ВСУ в Харьковской области происходят каждый час, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ ежедневно совершают военные преступления против мирных жителей

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Военные преступления со стороны боевиков ВСУ против мирного населения Харьковской области происходят каждый час, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Страдают в основном мирные люди. Они (преступления со стороны ВСУ – ред.) происходят ежедневно и ежечасно. Это один тотальный террор населения", - сказал Ганчев.
По его словам, киевский режим с помощью методов террора и запугивания старается доказать собственные несуществующие победы на фронте. Все факты преступлений ВСУ против мирных людей собираются с целью дальнейшей передачи каждого случая в компетентные органы для возбуждения уголовных дел против военных преступников, подчеркнул Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
