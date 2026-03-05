https://ria.ru/20260305/ukraina-2078626213.html
Украинские сайты продают специальные телефоны на случай мобилизации
Украинские сайты продают специальные телефоны на случай мобилизации - РИА Новости, 05.03.2026
Украинские сайты продают специальные телефоны на случай мобилизации
Украинские сайты размещают объявления о продаже резервных телефонов на случай насильственной мобилизации, выяснил корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские сайты размещают объявления о продаже резервных телефонов на случай насильственной мобилизации, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Если ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы) покрутит, можно отдать им как свой личный, а свой оставить с собой", — пишет автор одного из таких объявлений.
Также под названием "телефон анти-ТЦК" продают мобильные устройства, которые по размеру меньше зажигалки. Их также предлагают использовать в качестве резервного средства связи.
Другой автор объявления назвал свой товар "нычкой от ТЦК", также сделав акцент на его маленький размер. В описании указано, что с помощью такого запасного телефона человек сможет связаться с родными.