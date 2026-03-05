Украинские сайты продают специальные телефоны на случай мобилизации

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские сайты размещают объявления о продаже резервных телефонов на случай насильственной мобилизации, выяснил корреспондент РИА Новости.

"Если ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы) покрутит, можно отдать им как свой личный, а свой оставить с собой", — пишет автор одного из таких объявлений.

Также под названием "телефон анти-ТЦК" продают мобильные устройства, которые по размеру меньше зажигалки. Их также предлагают использовать в качестве резервного средства связи.