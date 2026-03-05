Рейтинг@Mail.ru
Украинские сайты продают специальные телефоны на случай мобилизации - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:41 05.03.2026
Украинские сайты продают специальные телефоны на случай мобилизации
2026-03-05T02:41:00+03:00
2026-03-05T02:41:00+03:00
Украинские сайты продают специальные телефоны на случай мобилизации

РИА Новости: на Украине продают резервные телефоны на случай мобилизации

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские сайты размещают объявления о продаже резервных телефонов на случай насильственной мобилизации, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Если ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы) покрутит, можно отдать им как свой личный, а свой оставить с собой", — пишет автор одного из таких объявлений.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Во Львове против сотрудника ТЦК и полицейских применили перцовый баллончик
27 февраля, 00:32
Также под названием "телефон анти-ТЦК" продают мобильные устройства, которые по размеру меньше зажигалки. Их также предлагают использовать в качестве резервного средства связи.
Другой автор объявления назвал свой товар "нычкой от ТЦК", также сделав акцент на его маленький размер. В описании указано, что с помощью такого запасного телефона человек сможет связаться с родными.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В военкомате на Украине сделали заявление о задержании украинцев
25 февраля, 13:34
 
