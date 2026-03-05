Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявила в розыск депутата заксобрания Севастополя - РИА Новости, 05.03.2026
01:23 05.03.2026
СБУ объявила в розыск депутата заксобрания Севастополя
СБУ объявила в розыск депутата заксобрания Севастополя
СБУ объявила в розыск депутата заксобрания Севастополя
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата законодательного собрания города Севастополя III созыва Наталью Кирюхину
севастополь
россия
в мире
севастополь
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
севастополь, россия, в мире
Севастополь, Россия, В мире
СБУ объявила в розыск депутата заксобрания Севастополя

РИА Новости: СБУ объявила в розыск депутата заксобрания в Севастополе Кирюхину

© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата законодательного собрания города Севастополя III созыва Наталью Кирюхину, свидетельствуют официальные данные, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Судя по данным, Кирюхина была объявлена в розыск в январе.
Кирюхина была также членом Общественной палаты. В 2021 году она активно участвовала в работе Центра общественного наблюдения города Севастополя. В 2020 и 2021 годах была награждена грамотами и благодарностью президента РФ.
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
СБУ объявила в розыск археолога из Пушкинского музея
12 октября 2025, 06:00
 
СевастопольРоссияВ мире
 
 
