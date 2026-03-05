СБУ объявила в розыск депутата заксобрания Севастополя

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата законодательного собрания города Севастополя III созыва Наталью Кирюхину, свидетельствуют официальные данные, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Судя по данным, Кирюхина была объявлена в розыск в январе.