"Портовый Альянс" вложил 2,5 млрд рублей в экопроекты "Остерры"
Хабаровский край
Хабаровский край
 
23:14 05.03.2026
"Портовый Альянс" вложил 2,5 млрд рублей в экопроекты "Остерры"
"Портовый Альянс" вложил 2,5 млрд рублей в экопроекты "Остерры" - РИА Новости, 05.03.2026
"Портовый Альянс" вложил 2,5 млрд рублей в экопроекты "Остерры"
Стивидорная компания "Портовый Альянс" вложила свыше 2,5 миллиарда рублей в экологическую модернизацию и природоохранные мероприятия дальневосточного терминала... РИА Новости, 05.03.2026
хабаровский край
мурманский морской торговый порт
https://ria.ru/20260224/khabarovsk-2076342273.html
2026
Новости
мурманский морской торговый порт
Хабаровский край, Мурманский морской торговый порт
"Портовый Альянс" вложил 2,5 млрд рублей в экопроекты "Остерры"

"Портовый Альянс" вложил 2,5 млрд рублей в экопроекты "Остерры" за 5 лет

Склад угля . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стивидорная компания "Портовый Альянс" вложила свыше 2,5 миллиарда рублей в экологическую модернизацию и природоохранные мероприятия дальневосточного терминала по перевалке угля "Остерра" за пять лет, сообщает пресс-служба компании.
Так, на терминале внедрены и действуют технологии пылеподавления на всех этапах перевалки угля. Среди них – орошение на вагоноопрокидывателях, стакерах, судопогрузочных машинах и конвейерах, системы аспирации и брикетирования, а также мобильные пушки, пылесосы.
По периметру угольного склада строятся пылеветрозащитные экраны высотой до 25 метров и общей протяженностью 2,5 километра. Первые два уже готовы, начато возведение третьего.
Для связывания летучей угольной пыли специалисты терминала вместе с учеными-экологами подбирают эффективные поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые уменьшают ее количество в воздухе и моделируют все более точные схемы их применения.
На промышленных площадках и в ближайшем жилом поселке Токи установлены станции мониторинга воздуха.
Кроме того, терминал проводит просветительскую работу и вовлекает местное сообщество в экологические инициативы. В прошлом году впервые прошла акция "Оберегаем берега" с участием жителей Ванинского района по очистке прибрежной зоны от мусора, а в парке Ванино было высажено 600 деревьев и проведено благоустройство.
В пресс-службе отметили, что команда экологов материнской компании, а также представители других активов ("Порт Фавор" и Мурманского морского торгового порта) оценили эффективность решений на месте. На вагоноопрокидывателе специалисты посмотрели, как аспирация и брикетирование замыкают цикл переработки пыли. На насосно-фильтровальной станции – как модернизировали фильтры тонкой очистки для улучшения качества воды и защиты форсунок при работе пушек. Также они оценили стандарты новой системы пылеподавления на площадке стройки КИП-40.
"Сюда приезжают за инженерными решениями, которые потом работают на предприятиях группы по всей стране", – подытожила начальник управления экологии стивидорной компании Майя Колосенцева, ее слова приводит пресс-служба "Портового альянса".
Девушка с ребенком работает - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Хабаровском крае более 100 мам-студенток получили выплату по нацпроекту
24 февраля, 10:49
 
Хабаровский крайМурманский морской торговый порт
 
 
