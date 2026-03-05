"Портовый Альянс" вложил 2,5 млрд рублей в экопроекты "Остерры"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Стивидорная компания "Портовый Альянс" вложила свыше 2,5 миллиарда рублей в экологическую модернизацию и природоохранные мероприятия дальневосточного терминала по перевалке угля "Остерра" за пять лет, сообщает пресс-служба компании.

Так, на терминале внедрены и действуют технологии пылеподавления на всех этапах перевалки угля. Среди них – орошение на вагоноопрокидывателях, стакерах, судопогрузочных машинах и конвейерах, системы аспирации и брикетирования, а также мобильные пушки, пылесосы.

По периметру угольного склада строятся пылеветрозащитные экраны высотой до 25 метров и общей протяженностью 2,5 километра. Первые два уже готовы, начато возведение третьего.

Для связывания летучей угольной пыли специалисты терминала вместе с учеными-экологами подбирают эффективные поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые уменьшают ее количество в воздухе и моделируют все более точные схемы их применения.

На промышленных площадках и в ближайшем жилом поселке Токи установлены станции мониторинга воздуха.

Кроме того, терминал проводит просветительскую работу и вовлекает местное сообщество в экологические инициативы. В прошлом году впервые прошла акция "Оберегаем берега" с участием жителей Ванинского района по очистке прибрежной зоны от мусора, а в парке Ванино было высажено 600 деревьев и проведено благоустройство.

В пресс-службе отметили, что команда экологов материнской компании, а также представители других активов ("Порт Фавор" и Мурманского морского торгового порта) оценили эффективность решений на месте. На вагоноопрокидывателе специалисты посмотрели, как аспирация и брикетирование замыкают цикл переработки пыли. На насосно-фильтровальной станции – как модернизировали фильтры тонкой очистки для улучшения качества воды и защиты форсунок при работе пушек. Также они оценили стандарты новой системы пылеподавления на площадке стройки КИП-40.