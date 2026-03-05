Рейтинг@Mail.ru
В Уфе на пожилую женщину и ее внучку упала наледь с крыши - РИА Новости, 05.03.2026
14:07 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/ufa-2078736062.html
В Уфе на пожилую женщину и ее внучку упала наледь с крыши
Наледь упала с крыши здания на пожилую женщину и её внучку, пострадавшие госпитализированы, сообщает прокуратура Башкирии. РИА Новости, 05.03.2026
В Уфе на пожилую женщину и ее внучку упала наледь с крыши

В Уфе пожилая женщина и ее внучка пострадали от падения наледи с крыши здания

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
УФА, 5 мар - РИА Новости. Наледь упала с крыши здания на пожилую женщину и её внучку, пострадавшие госпитализированы, сообщает прокуратура Башкирии.
Уфе прокуратура проверяет информацию о падении наледи на женщину с ребенком. По предварительной информации, сегодня с крыши здания на улице Коммунистической в Уфе упала снежная масса на 9-летнюю девочку и ее бабушку. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратура Ленинского района Уфы устанавливает обстоятельства случившегося, степень причиненного вреда потерпевшим. Кроме того, ведомство даст оценку действиям ответственных лиц по поводу очистки крыши от снега и наледи.
В пресс-службе ГУ МЧС республики РИА Новости уточнили, что пострадавшей пенсионерке 70 лет.
Сосульки на доме - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Нижнем Новгороде на директора домоуправляющей компании упала наледь
4 марта, 18:49
 
