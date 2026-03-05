Ученый предупредил об опасности медуз, заполонивших берега Антальи

"Тем, кто будет купаться в море в апреле-мае, следует опасаться контакта с этой медузой – она размером с кастрюлю, до 10 килограммов, щупальца достигают полутора метров в длину. Если видите в воде белые образования – не подходите, также не трогайте их, если медуз выбрасывает на берег. Если вы коснулись медузы, необходимо обработать это место аммиаком, а также горячей водой, если есть антигистаминный крем – используйте", - посоветовал Гёкоглу.