https://ria.ru/20260305/uchenyj-2078628183.html
Ученый предупредил об опасности медуз, заполонивших берега Антальи
Ученый предупредил об опасности медуз, заполонивших берега Антальи - РИА Новости, 05.03.2026
Ученый предупредил об опасности медуз, заполонивших берега Антальи
Опасные для человека медузы вида Rhopilema nomadica (медуза-кочевник) весом до 10 килограммов заполонили берега турецкой Антальи, предупредил научный сотрудник... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:04:00+03:00
2026-03-05T03:04:00+03:00
2026-03-05T03:04:00+03:00
анталья (провинция)
красное море
суэцкий канал
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152314/87/1523148705_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb454f6c86539ae15eb694692bd581c2.jpg
https://ria.ru/20260208/argentina-2072949597.html
https://ria.ru/20260203/opasnost-2071842242.html
анталья (провинция)
красное море
суэцкий канал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152314/87/1523148705_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_2d2f3e9da3ebffa908ad654d209bb049.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), красное море, суэцкий канал, в мире
Анталья (провинция), Красное море, Суэцкий канал, В мире
Ученый предупредил об опасности медуз, заполонивших берега Антальи
Опасные медузы весом до десяти килограммов заполонили берега Антальи
СТАМБУЛ, 5 мар – РИА Новости. Опасные для человека медузы вида Rhopilema nomadica (медуза-кочевник) весом до 10 килограммов заполонили берега турецкой Антальи, предупредил научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гёкоглу.
Ученый рассказал, что обитающие в Красном море
медузы попали в Средиземное через Суэцкий канал
и стали самым крупным видом медузы в его бассейне, сдвигаясь все западнее из Восточного Средиземноморья.
"Уже десять дней дует сильный ветер, по этой причине течения отнесли огромное число медуз внутрь Анталийского залива. Как минимум до начала мая будет наблюдаться это явление, а к июню вода в море прогреется и медуз не останется, таким образом, угроза исчезнет", - рассказал ученый агентству IHA
.
"Тем, кто будет купаться в море в апреле-мае, следует опасаться контакта с этой медузой – она размером с кастрюлю, до 10 килограммов, щупальца достигают полутора метров в длину. Если видите в воде белые образования – не подходите, также не трогайте их, если медуз выбрасывает на берег. Если вы коснулись медузы, необходимо обработать это место аммиаком, а также горячей водой, если есть антигистаминный крем – используйте", - посоветовал Гёкоглу.