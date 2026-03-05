https://ria.ru/20260305/ubiystvo-2078871337.html
На Урале задержали подозреваемого в убийстве медсестры со следами крови
Подозреваемого в убийстве медсестры в больнице свердловского поселка Рефтинский под Асбестом задержали со следами крови на руках, сообщил начальник пресс-службы РИА Новости, 05.03.2026
происшествия
урал
асбест
валерий горелых
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве медсестры в больнице свердловского поселка Рефтинский под Асбестом задержали со следами крови на руках, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Полковник ранее сообщал, что подозреваемого задержали по приметам после того, как он скрылся с места преступления и направился в свой гараж.
"Когда его взяли, на руках были видны следы крови", - сообщил Горелых
, отметив, что в момент задержания у подозреваемого при себе имелись наполовину выпитая бутылка водки и сок.
Горелых уточнил, что ни семья, ни дети погибшей не состояли на учете в полиции.
"Несмотря на то, что супруги развелись, они проживали в одном доме только в разных подъездах", - отметил полковник Горелых.
По данным следствия, в среду мужчина с ножом ворвался в комнату медсестер в больнице Рефтинского и напал на одну из медработниц, от ранений женщина скончалась. Подозреваемым стал ее бывший супруг, который ранее был неоднократно судим. Мужчину задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". На допросе он пояснил, что мотивом нападения стали конфликтные отношения с убитой. Шестеро осиротевших дочерей переданы сестре погибшей женщины, уточнили в МВД.