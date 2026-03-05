Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали подозреваемого в убийстве медсестры со следами крови
22:39 05.03.2026 (обновлено: 22:40 05.03.2026)
На Урале задержали подозреваемого в убийстве медсестры со следами крови
На Урале задержали подозреваемого в убийстве медсестры со следами крови - РИА Новости, 05.03.2026
На Урале задержали подозреваемого в убийстве медсестры со следами крови
Подозреваемого в убийстве медсестры в больнице свердловского поселка Рефтинский под Асбестом задержали со следами крови на руках, сообщил начальник пресс-службы РИА Новости, 05.03.2026
происшествия, урал, асбест, валерий горелых
Происшествия, Урал, Асбест, Валерий Горелых
На Урале задержали подозреваемого в убийстве медсестры со следами крови

Подозреваемого в убийстве медсестры на Урале задержали со следами крови на руках

Сотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве медсестры в больнице свердловского поселка Рефтинский под Асбестом задержали со следами крови на руках, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Полковник ранее сообщал, что подозреваемого задержали по приметам после того, как он скрылся с места преступления и направился в свой гараж.
Сотрудники следственного комитета
Следователи установили картину убийства медсестры в свердловском Рефтинском
Вчера, 22:07
"Когда его взяли, на руках были видны следы крови", - сообщил Горелых, отметив, что в момент задержания у подозреваемого при себе имелись наполовину выпитая бутылка водки и сок.
Горелых уточнил, что ни семья, ни дети погибшей не состояли на учете в полиции.
"Несмотря на то, что супруги развелись, они проживали в одном доме только в разных подъездах", - отметил полковник Горелых.
По данным следствия, в среду мужчина с ножом ворвался в комнату медсестер в больнице Рефтинского и напал на одну из медработниц, от ранений женщина скончалась. Подозреваемым стал ее бывший супруг, который ранее был неоднократно судим. Мужчину задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". На допросе он пояснил, что мотивом нападения стали конфликтные отношения с убитой. Шестеро осиротевших дочерей переданы сестре погибшей женщины, уточнили в МВД.
На одной из улиц
В Чувашии женщина рассмеялась после того, как на нее упал снег с крыши
Вчера, 18:45
 
ПроисшествияУралАсбестВалерий Горелых
 
 
