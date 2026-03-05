На Урале задержали подозреваемого в убийстве медсестры со следами крови

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве медсестры в больнице свердловского поселка Рефтинский под Асбестом задержали со следами крови на руках, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Полковник ранее сообщал, что подозреваемого задержали по приметам после того, как он скрылся с места преступления и направился в свой гараж.

"Когда его взяли, на руках были видны следы крови", - сообщил Горелых , отметив, что в момент задержания у подозреваемого при себе имелись наполовину выпитая бутылка водки и сок.

Горелых уточнил, что ни семья, ни дети погибшей не состояли на учете в полиции.

"Несмотря на то, что супруги развелись, они проживали в одном доме только в разных подъездах", - отметил полковник Горелых.