Рейтинг@Mail.ru
Турция осудила атаку беспилотников на Азербайджан, заявил МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 05.03.2026 (обновлено: 16:47 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/turtsiya-2078801791.html
Турция осудила атаку беспилотников на Азербайджан, заявил МИД
Турция осудила атаку беспилотников на Азербайджан, заявил МИД - РИА Новости, 05.03.2026
Турция осудила атаку беспилотников на Азербайджан, заявил МИД
Турция решительно осуждает атаку беспилотников на Нахичеванскую автономную республику в Азербайджане, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:44:00+03:00
2026-03-05T16:47:00+03:00
в мире
турция
азербайджан
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032537_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_98a17e056e3b853e3288db3f5e53a765.jpg
https://ria.ru/20260305/aliev-2078768876.html
турция
азербайджан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032537_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fd6ae3628c5bf0d5d2238050c33005c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, азербайджан, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Азербайджан, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турция осудила атаку беспилотников на Азербайджан, заявил МИД

МИД: Турция решительно осуждает атаку беспилотников на Нахичеванскую АР

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Турция решительно осуждает атаку беспилотников на Нахичеванскую автономную республику в Азербайджане, говорится в заявлении МИД страны.
Ранее в четверг МИД Азербайджана заявил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были нанесены удары беспилотниками, в результате чего пострадали четыре человека.
"Мы решительно осуждаем нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершенные сегодня (5 марта) на Нахчыванскую автономную республику Азербайджана", - говорится в заявлении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана
Вчера, 15:27
 
В миреТурцияАзербайджанИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала