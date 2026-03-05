https://ria.ru/20260305/turtsiya-2078801791.html
Турция осудила атаку беспилотников на Азербайджан, заявил МИД
Турция решительно осуждает атаку беспилотников на Нахичеванскую автономную республику в Азербайджане, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:44:00+03:00
2026-03-05T16:44:00+03:00
2026-03-05T16:47:00+03:00
в мире
турция
азербайджан
иран
военная операция сша и израиля против ирана
турция
азербайджан
иран
Новости
ru-RU
В мире, Турция, Азербайджан, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД: Турция решительно осуждает атаку беспилотников на Нахичеванскую АР