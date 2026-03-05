Рейтинг@Mail.ru
16:43 05.03.2026
МИД Турции выразил поддержку Азербайджану после атаки БПЛА на Нахичевань
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Турция призывает к немедленному прекращению атак на третьи страны на Ближнем Востоке и выражает поддержку Азербайджану, говорится в заявлении МИД страны.
Ранее в четверг МИД Азербайджана заявил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были нанесены удары беспилотниками, в результате чего пострадали четыре человека.
"Мы вновь подчеркиваем необходимость немедленного прекращения нападений, направленных против третьих стран в регионе и повышающих риск распространения войны. Турция, как и всегда, будет и впредь поддерживать Азербайджан",- говорится в заявлении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит заседание Совета безопасности страны в связи с атакой БПЛА на Нахичевань - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Алиев поручил армии Азербайджана принять ответные меры после атаки Ирана
