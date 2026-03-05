https://ria.ru/20260305/turtsiya-2078801341.html
МИД Турции выразил поддержку Азербайджану после атаки БПЛА на Нахичевань
МИД Турции выразил поддержку Азербайджану после атаки БПЛА на Нахичевань - РИА Новости, 05.03.2026
МИД Турции выразил поддержку Азербайджану после атаки БПЛА на Нахичевань
Турция призывает к немедленному прекращению атак на третьи страны на Ближнем Востоке и выражает поддержку Азербайджану, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
турция
азербайджан
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
турция
азербайджан
ближний восток
МИД Турции выразил поддержку Азербайджану после атаки БПЛА на Нахичевань
МИД Турции выразил поддержку Азербайджану после атаки дронов на Нахичевань