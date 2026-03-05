https://ria.ru/20260305/turtsiya-2078675766.html
Источник сообщил о контактах Москвы и Анкары по угрозам "Турецкому потоку"
Источник сообщил о контактах Москвы и Анкары по угрозам "Турецкому потоку" - РИА Новости, 05.03.2026
Источник сообщил о контактах Москвы и Анкары по угрозам "Турецкому потоку"
Контакты турецкой и российской сторон по угрозам Украины в отношении газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" ведутся по закрытым каналам, сообщил РИА... РИА Новости, 05.03.2026
турция
киев
россия
в мире
черное море
владимир путин
голубой поток
турецкий поток
Источник сообщил о контактах Москвы и Анкары по угрозам "Турецкому потоку"
РИА Новости: Турция и РФ обсуждают вероятный подрыв Киевом "Турецкого потока"