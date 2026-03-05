Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о контактах Москвы и Анкары по угрозам "Турецкому потоку"
10:49 05.03.2026
Источник сообщил о контактах Москвы и Анкары по угрозам "Турецкому потоку"
Источник сообщил о контактах Москвы и Анкары по угрозам "Турецкому потоку"
2026-03-05T10:49:00+03:00
2026-03-05T10:56:00+03:00
Источник сообщил о контактах Москвы и Анкары по угрозам "Турецкому потоку"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Контакты турецкой и российской сторон по угрозам Украины в отношении газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" ведутся по закрытым каналам, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва проинформировала Анкару о данных российских спецслужб о подготовке Киевом акции по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока".
"Контакты по этой теме и обсуждения по этому вопросу ведутся по закрытой от СМИ линии, в закрытом режиме", - заявил собеседник агентства, комментируя позицию турецкой стороны.
"Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Путин сообщил о подготовке Киевом подрывов "Турецкого" и "Голубого" потоков
