В Турции заявили, что готовы обеспечить безопасность переговоров по Украине
В Турции заявили, что готовы обеспечить безопасность переговоров по Украине - РИА Новости, 05.03.2026
В Турции заявили, что готовы обеспечить безопасность переговоров по Украине
Турция способна обеспечить безопасность возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине даже на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявили РИА...
АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Турция способна обеспечить безопасность возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине даже на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости в администрации президента страны.
Владимир Зеленский
ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине
может пройти с 5 по 8 марта, так как встречу никто не отменял, и из-за ситуации на Ближнем Востоке
, помимо Абу-Даби
, возможной площадкой для встречи может стать Турция
или Швейцария
.
"Мы пока не получали запросов от сторон о проведении переговоров, об их организации можно говорить только после появления конкретики", — заявил собеседник агентства.
По его словам, Турция уже неоднократно доказывала способность принимать переговоры на различных уровнях.
"Стороны никогда не испытывали проблем с безопасностью, вопросы безопасности всегда были на высшем уровне во время стамбульского цикла переговоров. Турция умеет принимать переговоры, являясь центром мировой дипломатии", — отметил собеседник агентства.
Турция продолжает контакты с Москвой
и Киевом
в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия
и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле
. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.