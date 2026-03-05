Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили, что готовы обеспечить безопасность переговоров по Украине
05.03.2026
В Турции заявили, что готовы обеспечить безопасность переговоров по Украине
в мире
турция
украина
ближний восток
мирный план сша по украине
турция
украина
ближний восток
в мире, турция, украина, ближний восток, мирный план сша по украине
В мире, Турция, Украина, Ближний Восток, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Турция способна обеспечить безопасность возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине даже на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости в администрации президента страны.
Владимир Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, так как встречу никто не отменял, и из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
Выступление Лаврова на заседании посольского круглого стола - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Вчера, 12:53
"Мы пока не получали запросов от сторон о проведении переговоров, об их организации можно говорить только после появления конкретики", — заявил собеседник агентства.
По его словам, Турция уже неоднократно доказывала способность принимать переговоры на различных уровнях.
"Стороны никогда не испытывали проблем с безопасностью, вопросы безопасности всегда были на высшем уровне во время стамбульского цикла переговоров. Турция умеет принимать переговоры, являясь центром мировой дипломатии", — отметил собеседник агентства.
Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров назвал точку отсчета для России в переговорах с США по Украине
Вчера, 11:37
 
В мире Турция Украина Ближний Восток Мирный план США по Украине
 
 
