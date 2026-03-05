В Турции заявили, что готовы обеспечить безопасность переговоров по Украине

АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Турция способна обеспечить безопасность возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине даже на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости в администрации президента страны.

"Мы пока не получали запросов от сторон о проведении переговоров, об их организации можно говорить только после появления конкретики", — заявил собеседник агентства.

По его словам, Турция уже неоднократно доказывала способность принимать переговоры на различных уровнях.

"Стороны никогда не испытывали проблем с безопасностью, вопросы безопасности всегда были на высшем уровне во время стамбульского цикла переговоров. Турция умеет принимать переговоры, являясь центром мировой дипломатии", — отметил собеседник агентства.

Турция продолжает контакты с Москвой Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.