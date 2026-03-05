Рейтинг@Mail.ru
АТОР: туроператоры не заинтересованы в затягивании возврата средств
16:45 05.03.2026
АТОР: туроператоры не заинтересованы в затягивании возврата средств
ближний восток, оаэ, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, ОАЭ, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Военная операция США и Израиля против Ирана
В офисе туроператора
В офисе туроператора - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Freepik
В офисе туроператора. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туроператоры не заинтересованы в затягивании вопросов с возвратом туристам средств за отмененные туры на Ближний Восток, но обработка заявлений потребует времени, заявила глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
На пресс-конференции в четверг она напомнила, что согласно рекомендациям МИД и Минэкономразвития, ряд стран Ближнего Востока признаны небезопасными и туроператоры обязаны вернуть средства в полном объеме тем туристам, которые хотят получить эти средства и не хотят перебронироваться на другие направления.
"По закону возврат средств в полном объеме осуществляется на основании решения суда, но, как я уже говорила, туроператоры совершенно не заинтересованы в затягивании истории, в судебных разбирательствах. Поэтому, конечно, принимаются заявления, но надо понимать, что людей много, глубина продаж достаточно большая, поэтому туроператоры вывесили на своих сайтах графики, как это происходит", - сказала Ломидзе.
Она подчеркнула, что туроператоры не хотят доводить дело ни до какого суда и нести дополнительные издержки, и все заявления на аннуляцию будут рассмотрены.
По словам Ломидзе, на период до конца года в ОАЭ забронированы десятки тысяч туров. Она также привела оценки, что в среднем по рынку не более 15% путешественников с оплаченными поездками на Ближний Восток предпочитают вернуть деньги, остальные выбирают другие направления.
Ближний ВостокОАЭМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
