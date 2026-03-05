АТОР: туроператоры не заинтересованы в затягивании возврата средств

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туроператоры не заинтересованы в затягивании вопросов с возвратом туристам средств за отмененные туры на Ближний Восток, но обработка заявлений потребует времени, заявила глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Она подчеркнула, что туроператоры не хотят доводить дело ни до какого суда и нести дополнительные издержки, и все заявления на аннуляцию будут рассмотрены.