Российский турист рассказал о громких хлопках в небе над Дубаем
Российский турист Антон из Новосибирска, отдыхающий в Дубае, рассказал РИА Новости, что вместе с другими отдыхающими укрылся в холле отеля из-за хлопков в небе.
2026-03-05T19:59:00+03:00
САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Российский турист Антон из Новосибирска, отдыхающий в Дубае, рассказал РИА Новости, что вместе с другими отдыхающими укрылся в холле отеля из-за хлопков в небе.
"Бахнуло пару раз сильно. Кажется, ПВО работает, слышно было хорошо. Тревога пришла на телефон. Зашли все в холл отеля. У нашего отеля нет подвала", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что находится в отеле Aloft Me'aisam,. По его словам, днем было очень спокойно, ПВО начала работать вечером. В пришедшем на телефон сообщении говорится о потенциальной угрозе и совете немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании, подальше от окон, дверей и открытых пространств.