Российский турист рассказал о громких хлопках в небе над Дубаем

САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Российский турист Антон из Новосибирска, отдыхающий в Дубае, рассказал РИА Новости, что вместе с другими отдыхающими укрылся в холле отеля из-за хлопков в небе.

"Бахнуло пару раз сильно. Кажется, ПВО работает, слышно было хорошо. Тревога пришла на телефон. Зашли все в холл отеля. У нашего отеля нет подвала", - рассказал собеседник агентства.