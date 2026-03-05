Рейтинг@Mail.ru
Россия обеспечили безопасность на выборах в ЦАР, заявил президент - РИА Новости, 05.03.2026
14:39 05.03.2026
Россия обеспечили безопасность на выборах в ЦАР, заявил президент
Россия обеспечили безопасность на выборах в ЦАР, заявил президент - РИА Новости, 05.03.2026
Россия обеспечили безопасность на выборах в ЦАР, заявил президент
Специалисты из России сделали возможными выборы президента в ЦАР, обеспечив безопасность, заявил президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, цар, россия, владимир путин
В мире, ЦАР, Россия, Владимир Путин
Россия обеспечили безопасность на выборах в ЦАР, заявил президент

Туадера: специалисты из России обеспечили безопасность на выборах в ЦАР

Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты из России сделали возможными выборы президента в ЦАР, обеспечив безопасность, заявил президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера.
"Россия внесла значительный вклад, она сделала эти выборы (в ЦАР - ред.) возможными, обеспечив безопасность", - сказал Туадера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Вчера, 14:36
Вчера, 14:36
 
