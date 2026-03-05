https://ria.ru/20260305/tuadera-2078748182.html
Президент ЦАР поблагодарил за прием делегации в Москве
Президент ЦАР поблагодарил за прием делегации в Москве - РИА Новости, 05.03.2026
Президент ЦАР поблагодарил за прием делегации в Москве
Президент ЦАР Арканж Туадера поблагодарил президента России Владимира Путина, правительство России, а также народ за прием, который был оказан в Москве. РИА Новости, 05.03.2026
Президент ЦАР поблагодарил за прием делегации в Москве
Туадера поблагодарил Путина, правительство и российский народ за прием в Москве