ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам причины блокировки операций - РИА Новости, 05.03.2026
13:38 05.03.2026
ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам причины блокировки операций
ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам причины блокировки операций
2026
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Банк России хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам с заблокированными операциями подробные причины такого решения и необходимые дальнейшие шаги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
На ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России она отметила, что тема ограничения операций по линии антиотмывочного законодательства или по линии борьбы с мошенничеством является достаточно острой для клиентов банков.
"Мы получаем большое количество жалоб, которые прямо связаны с тем, что после ограничения операций люди не понимают, почему их ограничили, что надо делать, куда идти для того, чтобы эти ограничения снимать, особенно когда люди уверены в своей добросовестности", - сказала Набиуллина.
"Мы предлагаем здесь проактивный подход: не дожидаться, когда клиенты к вам обратятся, а если произошло ограничение операций клиента, нужно чтобы вы проактивно информировали своего клиента о тех шагах, которые ему нужно предпринять и почему это произошло", - добавила она.
По ее словам, сейчас одни банки информируют клиентов по телефону, другие - приглашают в офисе, третьи - в чате. "Мы собираемся здесь дать рекомендации на этот счет, как было бы лучше работать с клиентом", - заключила глава Банка России.
