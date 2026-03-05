ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам причины блокировки операций

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Банк России хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам с заблокированными операциями подробные причины такого решения и необходимые дальнейшие шаги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

На ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России она отметила, что тема ограничения операций по линии антиотмывочного законодательства или по линии борьбы с мошенничеством является достаточно острой для клиентов банков.

"Мы получаем большое количество жалоб, которые прямо связаны с тем, что после ограничения операций люди не понимают, почему их ограничили, что надо делать, куда идти для того, чтобы эти ограничения снимать, особенно когда люди уверены в своей добросовестности", - сказала Набиуллина

"Мы предлагаем здесь проактивный подход: не дожидаться, когда клиенты к вам обратятся, а если произошло ограничение операций клиента, нужно чтобы вы проактивно информировали своего клиента о тех шагах, которые ему нужно предпринять и почему это произошло", - добавила она.