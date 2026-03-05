https://ria.ru/20260305/tsb-2078724815.html
ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам причины блокировки операций
ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам причины блокировки операций - РИА Новости, 05.03.2026
ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам причины блокировки операций
Банк России хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам с заблокированными операциями подробные причины такого решения и необходимые дальнейшие шаги, заявила... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:38:00+03:00
2026-03-05T13:38:00+03:00
2026-03-05T13:38:00+03:00
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20260305/nabiullina-2078715647.html
https://ria.ru/20260305/bankrotstvo-1600141843.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам причины блокировки операций
Набиуллина: банкам стоит сразу сообщать клиентам причины блокировки операций
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Банк России хочет, чтобы банки сразу сообщали клиентам с заблокированными операциями подробные причины такого решения и необходимые дальнейшие шаги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
На ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России она отметила, что тема ограничения операций по линии антиотмывочного законодательства или по линии борьбы с мошенничеством является достаточно острой для клиентов банков.
"Мы получаем большое количество жалоб, которые прямо связаны с тем, что после ограничения операций люди не понимают, почему их ограничили, что надо делать, куда идти для того, чтобы эти ограничения снимать, особенно когда люди уверены в своей добросовестности", - сказала Набиуллина
.
"Мы предлагаем здесь проактивный подход: не дожидаться, когда клиенты к вам обратятся, а если произошло ограничение операций клиента, нужно чтобы вы проактивно информировали своего клиента о тех шагах, которые ему нужно предпринять и почему это произошло", - добавила она.
По ее словам, сейчас одни банки информируют клиентов по телефону, другие - приглашают в офисе, третьи - в чате. "Мы собираемся здесь дать рекомендации на этот счет, как было бы лучше работать с клиентом", - заключила глава Банка России.