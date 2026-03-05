https://ria.ru/20260305/tsar-2078749434.html
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в трудный момент
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в трудный момент - РИА Новости, 05.03.2026
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в трудный момент
Власти ЦАР выражают благодарность России за оказываемую в трудный момент поддержку, заявил президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера. РИА Новости, 05.03.2026
