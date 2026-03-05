Рейтинг@Mail.ru
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в трудный момент - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tsar-2078749434.html
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в трудный момент
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в трудный момент - РИА Новости, 05.03.2026
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в трудный момент
Власти ЦАР выражают благодарность России за оказываемую в трудный момент поддержку, заявил президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:38:00+03:00
2026-03-05T14:38:00+03:00
в мире
цар
россия
фостен-арканж туадера
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994016868_68:0:3092:1701_1920x0_80_0_0_392bdcfa4ac5f8b62323891ad4284eac.jpg
https://ria.ru/20260305/putin-2078745395.html
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994016868_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e59bf2a331f88fac78103ee7e1db146e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цар, россия, фостен-арканж туадера, владимир путин
В мире, ЦАР, Россия, Фостен-Арканж Туадера, Владимир Путин
Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в трудный момент

Президент ЦАР поблагодарил Россию за поддержку в трудный момент для страны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти ЦАР выражают благодарность России за оказываемую в трудный момент поддержку, заявил президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера.
"Хотели бы выразить вам благодарность и признательность моего правительства, меня и нашего народа за поддержку, которую вы и ваше правительство предоставляете ЦАР в трудный момент, который мы проходим. В решительный момент для будущего ЦАР", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Россия и ЦАР хотят создать комиссию по экономическим связям, заявил Путин
Вчера, 14:30
 
В миреЦАРРоссияФостен-Арканж ТуадераВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала