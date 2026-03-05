https://ria.ru/20260305/tsar-2078719610.html
В Кремле рассказали о росте интереса студентов из ЦАР к учебе в России
В Кремле рассказали о росте интереса студентов из ЦАР к учебе в России - РИА Новости, 05.03.2026
В Кремле рассказали о росте интереса студентов из ЦАР к учебе в России
Растет число студентов из Центральноафриканской Республики, проявляющих интерес к учебе в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:11:00+03:00
2026-03-05T13:11:00+03:00
2026-03-05T13:11:00+03:00
россия
цар
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_0:151:3181:1940_1920x0_80_0_0_1432803daf27c1c8d0779e9cdf7df47c.jpg
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073251757.html
россия
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a98c2582df2cf842d7680ed5d0549176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, ЦАР, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
В Кремле рассказали о росте интереса студентов из ЦАР к учебе в России
Песков: в ЦАР растет число студентов, интересующихся учёбой в России