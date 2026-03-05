Рейтинг@Mail.ru
13:11 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tsar-2078719610.html
В Кремле рассказали о росте интереса студентов из ЦАР к учебе в России
россия, цар, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, ЦАР, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
В Кремле рассказали о росте интереса студентов из ЦАР к учебе в России

Песков: в ЦАР растет число студентов, интересующихся учёбой в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Московский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Растет число студентов из Центральноафриканской Республики, проявляющих интерес к учебе в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Растет количество студентов, которые проявляют интерес к обучению в нашей стране", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что ЦАР и Россию связывает целый комплекс отношений, в том числе в области безопасности.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.
Россия создает еще одно оружие мягкой силы
10 февраля, 08:00
 
