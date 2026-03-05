Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали ЦАР важным партнером России - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/tsar-2078711187.html
В Кремле назвали ЦАР важным партнером России
В Кремле назвали ЦАР важным партнером России - РИА Новости, 05.03.2026
В Кремле назвали ЦАР важным партнером России
Центральноафриканская Республика является важным партнером России, страны связывает целый комплекс отношений, в том числе в области безопасности, сообщил... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:43:00+03:00
2026-03-05T12:43:00+03:00
россия
цар
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_1d683a0d76e39463f39d3c188bac79ae.jpg
https://ria.ru/20260216/tsar-2074591522.html
россия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9e70bb18be816eda9bbd59c4a61776b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, цар, дмитрий песков
Россия, ЦАР, Дмитрий Песков
В Кремле назвали ЦАР важным партнером России

Песков: ЦАР и Россию связывает целый комплекс отношений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Центральноафриканская Республика является важным партнером России, страны связывает целый комплекс отношений, в том числе в области безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в четверг проведет переговоры с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.
"Важный партнер, в целом Россия продолжает активизацию своих отношений с африканскими государствами. С Центральноафриканской Республикой у нас целый комплекс двусторонних отношений, торгово-экономическая, чувствительные области, связанные с безопасностью, гуманитарные связи", - сказал Песков журналистам.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера и президент РФ Владимир Путин во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Глава ЦАР планирует обсудить с Путиным строительство малой АЭС
16 февраля, 06:03
 
РоссияЦАРДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала