https://ria.ru/20260305/tsar-2078711187.html
В Кремле назвали ЦАР важным партнером России
В Кремле назвали ЦАР важным партнером России - РИА Новости, 05.03.2026
В Кремле назвали ЦАР важным партнером России
Центральноафриканская Республика является важным партнером России, страны связывает целый комплекс отношений, в том числе в области безопасности, сообщил... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:43:00+03:00
2026-03-05T12:43:00+03:00
2026-03-05T12:43:00+03:00
россия
цар
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_1d683a0d76e39463f39d3c188bac79ae.jpg
https://ria.ru/20260216/tsar-2074591522.html
россия
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9e70bb18be816eda9bbd59c4a61776b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, дмитрий песков
Россия, ЦАР, Дмитрий Песков
В Кремле назвали ЦАР важным партнером России
Песков: ЦАР и Россию связывает целый комплекс отношений