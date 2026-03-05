Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказал, какой срок грозит экс-замминистра обороны Цаликову
16:43 05.03.2026 (обновлено: 17:52 05.03.2026)
Адвокат рассказал, какой срок грозит экс-замминистра обороны Цаликову
Адвокат рассказал, какой срок грозит экс-замминистра обороны Цаликову

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывшему первому замминистра обороны России Руслану Цаликову грозит около 20 лет лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества, растрате, взятках и легализации денег, рассказал РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнёры" Сергей Жорин.
Цаликову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки, сообщил СК РФ.
"Как адвокат, я не имею права комментировать конкретные уголовные дела, в которых не участвую. Однако если говорить исключительно о самих статьях Уголовного кодекса, то по совокупности таких обвинений речь идёт о очень тяжёлых составах преступлений, где верхняя планка наказания может достигать до 20 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Басманный суд изберет меру пресечения экс-замминистра обороны Цаликову
Вчера, 16:31
 
