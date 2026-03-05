https://ria.ru/20260305/tsalikov-2078801637.html
Адвокат рассказал, какой срок грозит экс-замминистра обороны Цаликову
Адвокат рассказал, какой срок грозит экс-замминистра обороны Цаликову - РИА Новости, 05.03.2026
Адвокат рассказал, какой срок грозит экс-замминистра обороны Цаликову
Бывшему первому замминистра обороны России Руслану Цаликову грозит около 20 лет лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества, растрате,... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:43:00+03:00
2026-03-05T16:43:00+03:00
2026-03-05T17:52:00+03:00
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывшему первому замминистра обороны России Руслану Цаликову грозит около 20 лет лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества, растрате, взятках и легализации денег, рассказал РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнёры" Сергей Жорин.
Цаликову
предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки, сообщил СК РФ
.
"Как адвокат, я не имею права комментировать конкретные уголовные дела, в которых не участвую. Однако если говорить исключительно о самих статьях Уголовного кодекса, то по совокупности таких обвинений речь идёт о очень тяжёлых составах преступлений, где верхняя планка наказания может достигать до 20 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.