Адвокат рассказал, какой срок грозит экс-замминистра обороны Цаликову

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывшему первому замминистра обороны России Руслану Цаликову грозит около 20 лет лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества, растрате, взятках и легализации денег, рассказал РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнёры" Сергей Жорин.

"Как адвокат, я не имею права комментировать конкретные уголовные дела, в которых не участвую. Однако если говорить исключительно о самих статьях Уголовного кодекса, то по совокупности таких обвинений речь идёт о очень тяжёлых составах преступлений, где верхняя планка наказания может достигать до 20 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.