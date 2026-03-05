https://ria.ru/20260305/tsakhal-2078817324.html
Системы ПВО Израиля ведут перехват новых ракет из Ирана, заявила ЦАХАЛ
Системы ПВО Израиля ведут перехват новых ракет из Ирана, заявила ЦАХАЛ
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:31:00+03:00
2026-03-05T17:31:00+03:00
2026-03-05T17:33:00+03:00
израиль
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
Системы ПВО Израиля ведут перехват новых ракет из Ирана, заявила ЦАХАЛ
